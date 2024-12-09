ВСУ повысили безопасность в небе: украинская ПВО уничтожает баллистику РФ - Рябых

Что сказал Рябых:
- Возможности ПВО Украины выросли
- Показатель сбития ракет повысился на 32%
Опасность из-за атак со стороны страны-агрессора России в воздухе не уменьшается, а наоборот только растет. Однако украинские военные все эффективнее противодействуют сложным угрозам со стороны РФ.
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, ВСУ в частности нарастили способности по перехвату баллистических и гиперзвуковых ракет.
"Если в октябре лишь 8% ракет такого типа было перехвачено нашей системой ПВО, то уже в ноябре этот показатель превысил 40%", - подчеркнул он.
Это связано и с тем, что партнеры Украины выполнили обязательства по усилению противовоздушной обороны, передав дополнительные системы ПВО, такие как Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, а также ПЗРК Hawk.
Из-за этого более защищенным стал не только Киев, но и ряд других крупных городов Украины. Этим, по словам Рябых, и объясняется повышение показателя сбития ракет РФ.
Усиление украинской ПВО - что известно
Напомним, Главред сообщал, что члены НАТО поставят в Украину все системы противовоздушной обороны, которые могут предоставить. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал партнеров НАТО о необходимости обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны. Речь шла еще о 20 системах, которые Украине необходимы до конца 2024 года.
Накануне также стало известно, что в Румынии официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot.
Читайте также:
- Оккупанты увеличили зону контроля и подбираются к важному городу - DeepState
- Оккупанты создают плацдарм на Харьковщине: ситуация меняется - 3 ОШБр
- В Украине готовят встречу по окончанию войны: у Зеленского раскрыли детали
Кто такой Валерий Рябых?
Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред