В Украине готовят встречу по окончанию войны: у Зеленского раскрыли детали

О чем сказал Никифоров:
- Украина привлекает США и партнеров из ЕС для согласования позиций по поддержке Украины и окончанию войны
- Встреча рабочей группы стран состоится в декабре
Украина формирует перечень партнеров для участия в рабочей группе, которая будет заниматься усилением обороноспособности страны и согласованием позиций по дипломатическому завершению войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".
По словам Никифорова, Киев привлекает ключевых европейских партнеров и США, которые способны оказать максимальную поддержку Украине.
"Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", - добавил он.
Он также анонсировал, что в декабре планируется встреча этих стран для координации действий, выработки общей позиции и обеспечения силы Украины как на переговорах, так и на поле боя.
Отмечается, что информация о создании группы была обнародована во время пресс-конференции президента Зеленского и немецкого политика Фридриха Мерца, который 9 декабря посетил Киев.
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Президент Владимир Зеленский во время встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность заморозки войны. Эту информацию он озвучил после переговоров с лидером немецкого ХДС Фридрихом Мерцем в Киеве.
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Post заявил, что Зеленский стремится заключить мир, а Путин "должен осознать, что пришло время для этого, ведь он проиграл".
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Кто такой Сергей Никифоров?
Сергей Сергеевич Никифоров - украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.
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