В Украине готовят встречу по окончанию войны: у Зеленского раскрыли детали

Заседание контактной группы стран по консолидации позиций по окончанию войны России против Украины состоится уже в декабре, отметил Никифоров.

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Украина организовала новую контактную группу по завершению войны / Коллаж Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

О чем сказал Никифоров:

Украина привлекает США и партнеров из ЕС для согласования позиций по поддержке Украины и окончанию войны

Встреча рабочей группы стран состоится в декабре

Украина формирует перечень партнеров для участия в рабочей группе, которая будет заниматься усилением обороноспособности страны и согласованием позиций по дипломатическому завершению войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

По словам Никифорова, Киев привлекает ключевых европейских партнеров и США, которые способны оказать максимальную поддержку Украине.

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"Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", - добавил он.

Он также анонсировал, что в декабре планируется встреча этих стран для координации действий, выработки общей позиции и обеспечения силы Украины как на переговорах, так и на поле боя.

Отмечается, что информация о создании группы была обнародована во время пресс-конференции президента Зеленского и немецкого политика Фридриха Мерца, который 9 декабря посетил Киев.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, армия России продолжает усиливать давление на населенный пункт Шевченко и приближаться к Покровску в Донецкой области, отмечают в DeepState.

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом обсудил возможность заморозки войны. Эту информацию он озвучил после переговоров с лидером немецкого ХДС Фридрихом Мерцем в Киеве.

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Post заявил, что Зеленский стремится заключить мир, а Путин "должен осознать, что пришло время для этого, ведь он проиграл".

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Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров - украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

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