Мощный циклон мчится в Украину, регионы накроет мокрым снегом: известна дата

Вы узнаете:
- Когда Украину атакует циклон
- В каких областях будут дожди и снег
- Где синоптики прогнозируют +15
Погода в Украине 10 декабря будет дождливой и снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что к Украине приближается активный циклон. 10 декабря ожидается мокрый снег с дождем. Может быть порывистый ветер.
Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и в Донецкой области +2+5 градусов, на юге Украины +6+9, а в Крыму даже до +10+15 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 10 декабря
В Украине 10 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в западных и северных областях. На дорогах будет гололедица. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +12
По данным meteoprog, 10 декабря в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.
Погода 10 декабря в Киеве
В Киеве 10 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в течение суток от 1° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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