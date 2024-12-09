Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

В Украине началась сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие.

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Украину атаковала почти 6-балльная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

В Украине началась новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Она началась еще 6 декабря с 3-балльной мощностью. На таком же уровне она была и на следующий день. 8 декабря мощность бури внезапно начала повышаться. Она выросла до 4-х баллов, а 9 декабря - почти до 6-ти баллов, что делает её очень сильной.

видео дня

Ожидается, что следующие три дня будут не такими. Мощность магнитной бури продержится на уровне трех баллов. 13 декабря она опустится до минимума, после чего вновь повысится до трех баллов.

16 декабря начнется новая магнитная буря. Своего максимума она достигнет 19 декабря - 4 балла.

Украину атаковала почти 6-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса С и М. Сообщается, что 10 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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