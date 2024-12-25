Украина может готовить что-то 'интересное' для РФ: прогноз эксперта на 2025 год

США могут реализовать "план Помпео" для укрепления поддержки Украины, предположил Тарас Загородний.

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Украина может готовить "что-то интересное" для РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы Загороднего:

Украина может готовить "что-то интересное" для РФ к инаугурации Трампа в Приднестровье или Брянской области

Путин потребует, чтобы Украина уступила Запорожье, Херсон и Донбасс

США вернутся к "плану Помпео" по усилению поддержки Украины

Украина может подготовить сюрприз для РФ до инаугурации Трампа, в частности в виде действий в Приднестровье или Брянской области. Путин продолжит выдвигать новые условия, а США, вероятно, реализуют "план Помпео" для усиления Украины. Об этом Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Россияне попали в собственную ловушку. Они считают украинскую власть нелегитимной, Путин призывает Зеленского пойти на выборы, но с кем они собирались говорить?!" - отметил он.

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Загородний отметил, что идеальным вариантом для США были бы двусторонние переговоры с Украиной, но Путин стремится к сфере влияния в Центральной и Восточной Европе, что, по мнению эксперта, вряд ли воспримет Трамп. Путин хочет, чтобы Украина уступила ему Запорожье, Херсон и Донецкую область, но украинская армия все еще не разбита, хотя и отступает. В то же время удары по территории РФ стали регулярными, чего украинцы даже не могли представить еще год назад.

"Украина, вероятно, может готовить что-то "интересное" для РФ к инаугурации Трампа - не исключаю, что это могут быть, например, Приднестровье и Брянская область", - предположил Загородний.

По его словам, Путин будет продолжать выдвигать новые условия, и, вероятно, США будут вынуждены вернуться к "плану Помпео", направленному на усиление поддержки Украины.

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Напомним, представитель администрации Байдена Майкл Карпентер заявил, что Украина должна подойти к переговорам с позиции силы, что требует стабилизации ситуации на Донбассе. Он отметил, что этот процесс может затянуться до 2025 года и потребует дополнительных ресурсов и военной помощи.

Также советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры с Россией должны базироваться на собственном сценарии, и только через принуждение Россия может принять условия США или других лидеров.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия желает мира с Украиной, но на своих условиях и ждет "серьезных, конкретных предложений". Он подчеркнул, что Москва не согласится на перемирие, а требует юридически обязывающих договоренностей.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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