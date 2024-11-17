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Нацгвардейцы уничтожили важнейший для оккупантов комплекс за 200 миллионов долларов

Ангелина Подвысоцкая
17 ноября 2024, 16:57обновлено 17 ноября, 17:40
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Украинские защитники уничтожили российский комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" на Покровском направлении.
борисоглебск-2
Нацгвардейцы уничтожили российский "Борисоглебск-2" за 200 миллионов долларов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Украинские защитники уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Его стоимость составляет 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Отдельный отряд БССП "Тайфун".

Этот комплекс был уничтожен на Покровском направлении бойцами ОЗ БССП "Тайфун" Нацгвардии в сотрудничестве с 14 штурмовой бригадой НГУ "Червона Калина".

"Не буду скрывать, мы все довольны тем, что смогли уничтожить столь дорогостоящую вражескую технику, однако нам еще рано почивать на лаврах, ведь впереди много работы!" - сказал в комментарии пресс-службе заместитель командира отряда Павел Гвозденко.

видео дня

Отмечается, что российский комплекс "Борисоглебск-2" обнаруживает и подавляет различные каналы связи и других систем, которые используют радиосигналы (системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые). К тому же этот комплекс используют для подавления радионавигационных систем.

Также известно, что ранее на Покровском направлении "тайфунцы" уничтожили танк, несколько гаубиц и ликвидировали несколько групп российских пехотинцев.

Смотрите видео о том, как нацгвардейцы уничтожили российский комплекс "Борисоглебск-2":

борисоглебск-2
Нацгвардейцы уничтожили российский "Борисоглебск-2" за 200 миллионов долларов / фото: скриншот

Ситуация на Покровском направлении - главные новости

Как сообщал Главред, враг потерял ресурсы на ключевом направлении. Оккупационные войска лишь надорвались в попытках захватить Покровск, но готовятся к реваншу. Политолог Кирилл Сазонов заявил, что оккупанты потеряли очень много техники и живой силы и частично надорвались.

На Покровско-Кураховском направлении, на узкой полосе, оккупанты сосредоточили вместе с резервами около 120 тысяч. По словам Дмитрия Жмайло, несмотря на то, что в ВСУ улучшилась ситуация с артиллерийскими средствами, дефицит пехотных подразделений Сил обороны сказывается.

Недавно представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук объяснял, что российские войска ведут наступление на Покровском направлении преимущественно небольшими пехотными группами, действия которых поддерживаются автомобильной техникой - багги. Однако оккупанты также стремятся наступать и с помощью механизированной техники, пытаясь до бездорожья достичь тактических продвижений.

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