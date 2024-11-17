ВСУ с помощью HIMARS испепелили крупную группировку вражеской пехоты

Оккупационные силы РФ понесли ощутимые потери в результате огневого поражения украинскими силами.

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ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага с помощью HIMARS / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

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Ракетный удар ВСУ был направлен на российскую пехоту на Запорожье

Противник понес потери не только в живой силе, но и в технике

Украинские военные нанесли ракетный удар по большому скоплению пехоты страны-агрессора России в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщили Сухопутные войска.

К операции по уничтожению противника были привлечены военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

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Как говорится в сообщении, ВСУ удалось успешно поразить российских пехотинцев с помощью артиллерийской ракетной системы огневого поражения HIMARS.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео ракетного удара по вражеским силам:

В Сухопутных войсках отметили, что в результате украинской атаки в Запорожской области погибли несколько десятков оккупантов, а также уничтожена и повреждена вражеская техника.

HIMARS / Инфографика: Главред

Удары ВСУ HIMARS по оккупантам - последние новости

Недавно в результате ракетного удара по командному пункту российских оккупационных войск "Днепр" с помощью HIMARS был ранен командир группировки, генерал-полковник РФ Михаил Теплинский.

Накануне СМИ писали, что российские оккупанты собрались на открытой местности для учений и попали под удар украинской артиллерии. Инцидент произошел вероятно в оккупированной части Запорожской области.

Напомним, Главред писал, что ранее ВСУ также накрыли снарядами HIMARS полигон, где тренировались российские военные. Происшествие произошло на Юге, где именно - бойцы не уточняют.

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Что известно о HIMARS HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе занимает 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, содержащих 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

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