ГУР - первые в мире и прогноз Буданова на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 31 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/ukraine/gur-pervye-v-mire-i-prognoz-budanova-na-2025-god-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10626737.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 31 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Дмитрий Лубинец/Telegram

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

В ночь на 31 декабря в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Как сообщают российские СМИ, дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.

"Бурю" в Сети из-за атаки БПЛА подняли местные жители, которые слышали с десяток мощных взрывов и сняли на видео последствия ударов. На кадрах видно мощное пламя на несколько метров вверх. Скорее всего, это видео пожара, который возник на нефтебазе.

видео дня

ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

Украинским военным удалось добиться успехов на трех самых ожесточенных направлениях фронта в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, согласно геолокационным кадрам от 30 декабря, войска страны-агрессора России обстреливали подразделения ВСУ в центре Часового Яра на улице Георгия Дубровского. Это подтверждает продвижение украинских военных на позиции, которые ранее не были им подконтрольны.

Взрывы в Киеве и баллистическая угроза: враг атакует Украину ракетами и дронами

Утром 31 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами на ракетами. По состоянию на 08:10 в Воздушных Силах Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всем украинским регионам, а также движение ударных БПЛА.

Тем временем в столице прогремели взрывы. В КГВА заявили о работе ПВО, а затем сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.

Армия РФ продвинулась на Курщине: в ISW рассказали подробности

Российские военные продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW). Аналитики отмечают, что, согласно геолокационным кадрам за 30 декабря, россияне продвинулись в северо-восточной части Махновки и захватили Черкасскую Конопельку. В ISW отмечают, что это произошло, вероятно, в течение последнего дня.

Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона

31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8.

Удалось реализовать это украинским разведчикам с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Как сообщило ведомство в Telegram, это произошло во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.

Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

Российский диктатор Владимир Путин постоянно говорит об открытости к переговорам о завершении войны в Украине. Однако, это лишь попытка выставить Киев недоговорным, а заявления главы Кремля четко свидетельствуют о том, что в России даже и не думают о мире. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Там напомнили, что недавно в свет вышло интервью главы МИД России Сергея Лаврова. В нем чиновник заявил, что Москва не будет участвовать в саммитах мира ни в одном формате. Такую позицию он объяснил тем, что, якобы, Украина желает присутствия россиян на мероприятии, чтобы выставить им ультиматум.

Массированные штурмы почти каждый день: командир взвода БпАК рассказал о тактике армии РФ

Российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных, чтобы иметь возможность дальнейшего продвижения на фронте. Противник почти ежедневно проводит массированные штурмы.

Об этом рассказал командир взвода беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "КИЕВ24". Он отметил, что российские захватчики пытаются "прощупать" слабину в украинской обороне.

В Украине ударит весенняя температура: синоптик назвала дату и области

Погода вУкраине в первые дни нового 2025-го года отметится существенным потеплением. Температура воздуха 1 января будет достаточно теплой, а 2 января еще больше возрастет, достигнув в некоторых областях даже +14 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Первого января 2025 года в Украине повсюду разойдутся ароматы ранней весны. Ведь днем в первый день Нового года температура воздуха составит +5...+9 градусов, а в южной части +9...+12 градусов. А второго января в Украине еще потеплеет, до +9...+14 градусов", - отметила она.

Отбили и зачистили: бойцы ССО заняли село в Курской области - детали

Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области страны-агрессора России. Об этом говорится в публикации ССО.

Там отметили, что провести операцию помогла работа артиллерии.

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", - говорится в сообщении.

Режим в стране-агрессоре России может разрушиться в двух случаях - если произойдет тяжелое военное поражение РФ или физическая смерть российского диктатора Владимира Путина.

Оба варианта в конечном счете неизбежны. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду.

Что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь - ответ Нацполиции

Правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.

По его словам, нарушителей будут задерживать и доставлять в отделение для выяснения. В то же время за нарушение комендантского часа "к сожалению, ответственности нет".

И корейцы, и россияне бессильны: почему РФ не может вытеснить ВСУ с Курщины - Forbes

Украинские военные недавно нанесли удар по оперативному штабу в Льгове, Курская область. Этот город является важным транспортным узлом для автомобильных и железнодорожных путей, через которые осуществляется снабжение и поддержка российских войск во время контрнаступления.

Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, удары ВСУ по Льгову объясняют, почему российская группировка численностью 50 тысяч солдат, усиленная северокорейскими подкреплениями, до сих пор не смогла вытеснить 20 тысяч украинских военных из Курской области, несмотря на интенсивные атаки.

"Его ненавидят лютой ненавистью": Яковенко описал сценарий для Путина в РФ

В Кремле сейчас нет предпосылок к расколу, в ближайшее время властная верхушка страны-агрессора России не выступит против российского диктатора Владимира Путина.

В РФ властная верхушка сплочена только из-за страха. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду.

Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем шла речь

Вчера, 30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры на территории Беларуси с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне. Особое внимание уделили вопросам условий содержания, доступа к медицинской помощи и посещения мест содержания представителями МККК.

Удар по Льгову на Курщине: известно о количестве потерь среди военных РФ

В результате атаки ВСУ на военный объект в городе Льгов Курской области РФ погибли 8 военных, еще 22 ранены. Об этом пишет ASTRA.

Отмечается, что накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали по меньшей мере 6 ракет Storm Shadow.

Уничтожение российского Ми-8: Буданов поделился подробностями исторической операции

Украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона раскрыл подробности исторической операции.

По его словам, дроны Magura V5 неоднократно атаковали вражеские воздушные силы. Однако ранее оккупационная техника все же могла долетать до береговой линии, хоть и с повреждениями.

"Будут сложные решения для России": Буданов сделал прогноз на 2025 год - детали

Россия пока способна продолжать войну против Украины в нынешних масштабах. Однако в 2025 году экономика и финансовый сектор РФ могут достичь критической черты. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о перспективах на 2025 год, Буданов выразил значительно больше оптимизма по сравнению с прогнозами на 2024-й. Он отметил, что 2025 год будет лучшим, и есть объективные причины ожидать позитивных изменений, в частности событий, которые приблизят желаемый результат.

Война в Украине закончится в 2025 году мирным соглашением - Financial Times

Война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. Об этом сообщает Financial Times.

Будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам. Издание сообщает, что Трамп может угрожать Путину усилением санкций и усилить поддержку Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на то, чтобы РФ фактически имела контроль над временно оккупированными территориями, в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США. При этом речь не идет о юридическом контроле РФ над украинскими территориями.

Зеленский уволил Попко: кто назначен новым главой КГГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности главы Киевской городской военной администрации.

Вместо этого глава Украины на эту должность назначил Тимура Ткаченко.

Соответствующий Указ №898/2024 опубликован на сайте Президента.

"Есть системные решения для защиты от бомб": Зеленский рассказал результаты ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел второе заседание технологической ставки. О деталях заседания он сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Зеленский отметил, что это уже вторая встреча в таком формате. К участию присоединились чиновники, руководители государственных учреждений, военное командование, а также производители. Присутствовали руководители и генеральные конструкторы как государственных, так и частных оборонных предприятий.

Вторжение Российской Федерации в Украину привело к резкому росту количества пожаров на территории страны-агрессора. Главное управление разведки МО Украины показало, как в России в этом году горели важные объекты, соответствующее видео было опубликовано 31 декабря.

На месте удара пожар: Генштаб раскрыл детали удара по нефтебазе РФ "Ярцевская"

В ночь на 31 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, подразделения Сил специальных операций в сотрудничестве с беспилотными системами и другими составляющими Сил обороны атаковали объект, вызвав мощные взрывы и пожар.

В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

Погода в Украине 1 января будет теплой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей синоптики предупреждают о сильных порывах ветра - 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

На высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили 3 уровень опасности.

Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации: кто будет иметь на это право

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.

"Спасибо за независимость Украины": Сырский поздравил бойцов ВСУ с Новым годом

Во вторник, 31 декабря, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских защитников с Новым годом. Обращение Сырский опубликовал в Telegram-канале.

Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы.

"Спасибо за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе", - написал Сырский.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред