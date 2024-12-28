Пропаганда скрывает правду: в ГУР раскрыли детали громкого взрыва под Москвой

В результате взрыва пострадал грузовой поезд, который использовали российские оккупанты.

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Риск потери контроля Кремля над ситуацией растет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Что сообщили в ГУР:

Возле Москвы взорвались вагоны поезда

Масштаб ущерба для врага пока оценивается

Пропагандисты РФ пытаются скрыть правду

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области прогремел взрыв. Как сообщают в Главном управлении разведки, там были уничтожены вагоны грузового поезда.

По данным ГУР, страна-агрессор Россия использовала этот поезд для логистического обеспечения оккупационной армии. После взрыва масштаб нанесенного врагу ущерба все еще устанавливается.

видео дня

В разведке отметили интересный момент - представители российской пропаганды всеми силами пытаются скрыть информацию об этом взрыве под Москвой и врут, что никакого пожара на территории железнодорожного депо не было.

"Страх вождей Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает", - говорится в сообщении.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео взрыва на железной дороге в РФ:

Взрывы в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что крупнейший военный полигон страны-агрессора России "Кадамовский" был атакован, 22 декабря по нему ударили беспилотники.

Ранее также в населенном пункте Новомикольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Выяснилось, что 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт".

Впоследствии Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил страны-агрессора России, где хранились, ремонтировались и обслуживались "Шахеды".

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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