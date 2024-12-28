Пропаганда скрывает правду: в ГУР раскрыли детали громкого взрыва под Москвой

Что сообщили в ГУР:
- Возле Москвы взорвались вагоны поезда
- Масштаб ущерба для врага пока оценивается
- Пропагандисты РФ пытаются скрыть правду
27 декабря в час ночи на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области прогремел взрыв. Как сообщают в Главном управлении разведки, там были уничтожены вагоны грузового поезда.
По данным ГУР, страна-агрессор Россия использовала этот поезд для логистического обеспечения оккупационной армии. После взрыва масштаб нанесенного врагу ущерба все еще устанавливается.
В разведке отметили интересный момент - представители российской пропаганды всеми силами пытаются скрыть информацию об этом взрыве под Москвой и врут, что никакого пожара на территории железнодорожного депо не было.
"Страх вождей Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает", - говорится в сообщении.
Смотрите видео взрыва на железной дороге в РФ:
Взрывы в России - последние новости
Напомним, Главред писал, что крупнейший военный полигон страны-агрессора России "Кадамовский" был атакован, 22 декабря по нему ударили беспилотники.
Ранее также в населенном пункте Новомикольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Выяснилось, что 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт".
Впоследствии Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил страны-агрессора России, где хранились, ремонтировались и обслуживались "Шахеды".
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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