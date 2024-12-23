Начался пожар: дроны атаковали крупнейший военный полигон РФ - детали

Кратко:
- 22 декабря Ростовскую область РФ атаковали дроны
- Под удар попал крупнейший военный полигон РФ
- На полигоне начался пожар и детонация
Крупнейший военный полигон страны-агрессора России "Кадамовский" был атакован. 22 декабря по нему ударили беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Отмечается, что утром 22 декабря Ростовскую область атаковали дроны. По меньшей мере четыре беспилотника, вероятно, ударили по территории военного полигона "Кадамовский" в поселке Персиановский.
"В результате атаки на складе с боеприпасами на полигоне начался пожар и детонация. О пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении.
Telegram-канал также добавил, что возле полигона дислоцируется российская 150-я мотострелковая дивизия.
Также источники канала в экстренных службах Ростовской области рассказали, что над военным аэродромом в городе Миллерово якобы была сбита ракета.
При этом, отмечается, что из-за атаки дронов в Ростовской области была повреждена линия электропередач.
Атака дронов на Россию - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что нефтебаза, которая была атакована дронами, поддерживала группировку российских войск сразу в нескольких областях.
Стоит добавить, что в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ также раздавались взрывы. Местные власти сообщали об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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