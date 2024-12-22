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Оккупанты штурмовали на пикапах с флагом СССР: ВСУ отбили вражескую атаку - Forbes

Марина Фурман
22 декабря 2024, 17:00
841
Вражеская атака была успешно отбита, "автомобилю с тряпкой уделили особое внимание".
ВСУ, армия РФ
ВСУ разгромили пикапы РФ вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Главное:

  • Армия РФ все чаще использует гражданские транспортные средства на фронте
  • Недавно оккупанты штурмовали украинские позиции на пикапах
  • Бойцы ВСУ отбили вражеский штурм на Покровском направлении

На Покровском направлении российские оккупанты пытались штурмовать позиции бойцов ВСУ на пикапах под советским флагом. Об этом пишет Forbes.

В материале говорится, что всего во вражеской атаке участвовали семь грузовиков и автомобилей. На одной из машин развевался советский флаг.

видео дня

"Атаку удалось отбить", - сообщил популярный украинский военный блогер "Офицер+" - "Автомобилю с тряпкой - советским флагом - уделили особое внимание".

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

На фоне значительных потерь бронетехники российская армия все чаще использует гражданские транспортные средства - мотоциклы, вездеходы, фургоны и пикапы.

Это свидетельствует о том, что Кремль не может быстро производить достаточно свежей техники, чтобы компенсировать все свои потери на Покровском направлении. Вероятно, российская промышленность создает менее тысячи новых БМП в год. В то же время заканчиваются запасы старой техники времен холодной войны. Один большой склад на 22-й Центральной танковой резервной базе в Костромской области на западе России практически пустой.

Впрочем, в издании отмечают, то, что штурм пикапов и седанов провалился, не означает, что общее российское наступление потерпит поражение. Журналисты подчеркивают, что не все вражеские штурмовые группы настолько плохо оснащены.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожали вражескую колонну:

Оккупанты штурмовали на пикапах с флагом СССР: ВСУ отбили вражескую атаку - Forbes

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, что пока армия РФ не имеет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются повторно оккупировать Херсон. Для этого враг предпринимает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра. Владислав Волошин информировал, что 20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться в Херсон, но получили отпор.

Кроме того, известно, что россияне атаковали несколько укреплений украинских военных в Донецкой области, в результате чего они были разрушены.

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Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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