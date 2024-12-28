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Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

Анна Косик
28 декабря 2024, 13:43
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Украина работает над уничтожением ресурсов врага, чтобы обстрелов было меньше.
ракеты, противовоздушная оборона
Игнорировать тревогу сейчас опасно / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНИАН

Что сказал Коваленко:

  • Россия еще с лета накапливала ракеты для обстрелов
  • Угадать, когда будет новый обстрел, невозможно
  • Украина имеет возможность отражать вражеские атаки

Страна-агрессор Россия настроена продолжать террор Украины, в частности гражданского населения и энергетической инфраструктуры. Для этого враг еще с лета создавал запас ракет для обстрелов.

Об этом в Telegram написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, у врага уже готов ресурс для ракетного удара, но гадать когда именно РФ на него решится неуместно.

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"Нет никакого смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной", - подчеркнул он.

Важным Коваленко называет понимание значения тревоги и быстрого реагирования на нее. Также он утверждает, что у Украины есть ресурс для отражения атак врага.

"Также нужно уничтожать тыловые склады, аэродромы стратегической авиации, ВПК врага", - добавил он.

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Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Угроза ракетных ударов по Украине - что известно

Напомним, в ГУР предупредили, что в запасах у России около 1400 дальнобойных ракет, среди них - около 350 "Калибров", 500 "Ониксов", более 50 "Кинжалов", более 130 "Искандеров" и более 400 ракет класса "Х-101", "Х-55", "Х-35".

Накануне руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что у РФ есть ресурс для новых массированных атак по Украине с применением ракет и дронов. Не исключено, что очередной обстрел может произойти ближе к Новому году или даже в новогоднюю ночь.

Ранее также, как писал Главред, военный обозреватель Александр Коваленко предупреждал, что следующий после 25 декабря удар РФ будет менее массированный, но аналогичный по многочисленной комбинированной компоненте. Он может быть осуществлен накануне и непосредственно на Новый год.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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