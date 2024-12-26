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Возможен ли массированный обстрел Украины на Новый год: Мусиенко дал свой прогноз

Виталий Кирсанов
26 декабря 2024, 17:43
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РФ преследует не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, говорит эксперт.
обстрел, Мусиенко
У России есть ресурс для новых массированных атак по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Основные тезисы Мусиенко:

  • Враг продолжает накапливать силы
  • Частота атак РФ по Украине будет высока

У РФ имеется ресурс для новых массированных атак по Украине с применением ракет и дронов. Не исключено, что очередной обстрел может произойти ближе к Новому году или даже в новогоднюю ночь. Такое мнение выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, после того, как россияне устроили ракетный обстрел Украины на Рождество, у них еще есть запасов на две масштабные атаки. Плюс ко всему враг продолжает накапливать силы, и у него есть помощь от КНДР.

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"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку - ред.) провести ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", - предполагает Мусиенко.

Он напоминает, что агрессор преследует не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому, по мнению эксперта, частота атак РФ по Украине будет действительно высока.

Противник будет применять максимум. Затем россияне могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января - начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Во-вторых, это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить по тому как прибывают борта, которые подвозят ракеты", - пояснил Мусиенко.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром, 25 декабря, страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

По словам Игоря Терехова, только по Харькову РФ запустила 12 ракет, все они были нацелены по котельным и объектам электроэнергетики. В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления.

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Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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