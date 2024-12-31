Наступит "новая эра": Эрдоган сделал громкое заявление насчет войны в Украине

Эрдоган подчеркнул, что завершение войны в Украине справедливым миром является приоритетом для Турции и анонсировал "новую эру" в 2025 году.

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Эрдоган анонсировал "новую эру" и заговорил об окончании войны / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

О чем сказал Эрдоган:

В 2025 году наступит "новая эра" в войне РФ против Украины

Завершение войны в Украине остается приоритетом для Турции

Достижение справедливого мира для завершения войны в Украине остается приоритетом для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении по случаю Нового года, передает TRT Haber.

Он также выразил надежду, что в 2025 году на севере начнется "новая эра".

видео дня

"Завершение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями по Черному морю, справедливым миром остается нашим приоритетом. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра", - заявил Эрдоган.

Главной задачей для Турции внутри страны, по словам Эрдогана, станет укрепление "внутреннего фронта".

Он подчеркнул, что в ближайшее время планируются решительные шаги для реализации идеи Турции, свободной от терроризма. Президент выразил надежду, что в 2025 году страна получит новые положительные новости в этом направлении.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина не имеет смысла начинать переговоры с агрессором, пока не получит рычагов влияния на Россию. Для этого необходимо заставить РФ отступить. Такую позицию озвучил Владимир Огрызко, дипломат и руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины.

Представитель МИД Георгий Тихий прокомментировал заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Франция якобы предлагала диалог без Украины. Он подчеркнул, что доверять российской пропаганде нет оснований, но Украине следует полагаться на своих международных партнеров.

Между тем российский диктатор Владимир Путин отверг предложенный командой новоизбранного президента США Дональда Трампа мирный план. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

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Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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