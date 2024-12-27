'Патологический лжец': в МИД ответили Лаврову насчет 'диалога без Украины'

Нет оснований доверять очередной российской лжи, подчеркнул Георгий Тихий.

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В Украине ответили на заявления Сергея Лаврова / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

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Нет оснований доверять очередной российской лжи

РФ хочет посеять раздор между Украиной и Францией

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Франция якобы предлагала диалог без Украины.

Нет оснований доверять очередной российской лжи, но есть основания доверять партнерам, подчеркнул представитель МИД в ходе брифинга, который транслировался в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

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"Цель этих комментариев понятна - посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзниками. Это общая стратегия России, которой она придерживается. Но автор этих комментариев - не только военный преступник, но и патологический лжец. Этот человек заявлял, что бомбардировка роддома в Мариуполе и зверства в Буче - это постановки. Мне кажется, после этих его слов доверять ему - это не уважать себя", - сказал Тихий.

Что известно о заявлении Лаврова

Ранее Лавров заявил, что Франция якобы неоднократно обращалась к стране-агрессору РФ через так называемые "закрытые каналы". По его словам, Париж предлагал наладить переговоры без участия Украины.

Лавров заявил, что Россия не против контактов, но упрекнул, что "Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск в Украину".

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Лавров заявил, что РФ якобы "не уходит" от переговоров с Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько заявлений о мирных переговорах с Украиной. Страна-агрессор Россия якобы желает мира, но на своих условиях, от переговоров "не уходит".

Как ранее сообщал Главред, что РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной. Агрессорка Россия продолжает настаивать на том, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на требованиях, выдвинутых Москвой во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Напомним, представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна-агрессор РФ хотела бы привлечь Беларусь к возможным переговорам вокруг Украины.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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