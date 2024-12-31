Удар по Льгову в Курской области: известно о количестве потерь среди военных РФ

Несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание.

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Удар по Льгову / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

ВСУ атаковали военный объект в городе Льгов

Там погибли 8 военных РФ

В результате атаки ВСУ на военный объект в городе Льгов Курской области РФ погибли 8 военных, еще 22 ранены. Об этом пишет ASTRA.

Отмечается, что накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали по меньшей мере 6 ракет Storm Shadow.

видео дня

"Несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1. В результате попадания 8 военнослужащих погибли на месте, еще 22 попали в больницу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первая ракета прилетела в расположение войск. После этого военные начали срочно спускаться в подземный бункер, однако прилетели еще ракеты, вход засыпало и начался пожар.

Storm Shadow / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 31 декабря в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.

В среду, 25 декабря, дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор".

Кроме того, 22 декабря Ростовскую область атаковали дроны. По меньшей мере четыре беспилотника, вероятно, ударили по территории военного полигона "Кадамовский" в поселке Персиановский.

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Что такое город Льгов Курской области? Город Льгов - город областного значения в Курской области с населением почти 17 тысяч человек. Ранее был украинским. Впервые был включен оккупантами в состав РФ только в 1721 году. На территории города действуют сахарный, комбикормовый и молочно-консервный заводы. Льгов является важным железнодорожным узлом, через него российские построили две ключевые ветки - Киев-Воронеж и Харьков-Брянск.

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