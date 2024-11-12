Прогремел взрыв и вспыхнул пожар: в Белгородской области дрон поразил нефтебазу

В результате взрыва загорелся один из резервуаров.

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На Белгородщине дрон ударил по нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

На Белгородщине пожаловались на атаку дронов

Беспилотник ударил по нефтебазе

В Белгородской области страны-агрессора дрон поразил нефтебазу. Произошел взрыв и возник пожар.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва загорелся один из резервуаров. В атаке российский чиновник обвинил ВСУ.

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"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа", - написал он в Telegram.

По словам Гладкова, на месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

Атаки на нефтебазы в РФ - последние новости

26 октября в российской Рязани час звучала воздушная тревога. На фоне тревоги в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода заметили зарево.

В ночь на 18 августа в Ростовской области пожаловались на атаку дронов. БпЛА поразили топливный объект страны-агрессора РФ. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий "прилетов".

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силы обороны зафиксировали по меньшей мере два очага возгорания на территории российской нефтебазы.

На нефтебазе хранили нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

Ранее Главред писал, что ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ - аналитики раскрыли впечатляющие последствия. В России заявляли, что якобы российская ПВО уничтожила неустановленное количество беспилотников над Саратовской и Рязанской областями.

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