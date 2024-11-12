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В ГУР ответили на фейк насчет "срыва операции" по перегону вертолета Ми-8 РФ

Алексей Тесля
12 ноября 2024, 19:50
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Страна-агрессор РФ запугивает свою армию, подчеркнул Андрей Юсов.
Юсов, гур
Андрей Юсов прокомментировал вброс ФСБ / коллаж Главред, фото УНИАН

Основное:

  • В ГУР прокомментировали заявление ФСБ
  • РФ запугивает свою армию, говорит Юсов

Заявление Федеральной службы безопасности РФ о якобы срыве операции ГУР по перегону вертолета Ми-8 прокомментировали в Главном управлении разведки Минобороны.

Такое заявление является очередной российской ИПСО и ложной информацией российской пропаганды, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному.

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Как подчеркнул представитель военной разведки, заявление ФСБ было нацелено на российских военных и летный состав войска РФ.

Собеседник обратил внимание на то, что таким образом страна-агрессор РФ запугивает свою армию относительно возможных контактов с украинскими спецслужбами, в частности разведкой.

"И это следствие того, что среди российских пилотов наблюдаются все больше признаков деморализации, ведь на многих летчиков ВКС РФ влияет то, что им отдают преступные приказы. Их целями в Украине командование выбирает гражданскую инфраструктуру, а жертвами их ударов становятся гражданские люди", — уточнил он.

Вместе с тем представитель ГУР указал на то, что подобные приказы приводят к депрессивным настроениям, алкоголизму и попыткам суицида среди российского летного состава, а также к увеличению количество российских военных, которые не хотят выполнять такие приказы и имеют желание выходить на контакт с украинскими спецслужбами.

"Мы не скрываем, что такая работа ведется, и есть успешные примеры. Часть из них известна, другая часть не является публичной, не буду разглашать. Но такая работа продолжается, и это заставляет врага прибегать к таким информационным вбросам и фейкам", — добавил Юсов.

О чем фейк ФСБ

Отметим, что 11 ноября в ФСБ РФ заявили, что они якобы "пресекли операцию" ГУР МО Украины по похищению вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.

В российской спецслужбе также утверждали, что украинские разведчики якобы пытались завербовать российского военного летчика для "угона воздушного судна на контролируемую Украиной территорию".

Ранее сообщалось о том, что на аэродроме под Москвой сожгли штурмовой вертолет Ми-24. "Птичка" была уничтожена в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5".

Как сообщал Главред, ранее воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ. Это уникальная операция, поскольку подбить российский вертолет Ми-28 удалось с помощью FPV-дрона. На опубликованном видео было четко видно, как дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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ФСБ ГУР Военный вертолет война России и Украины Андрей Юсов
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