На аэродроме под Москвой сожгли штурмовой вертолет Ми-24

"Птичка" была уничтожена в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5".

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Вертолет Ми-24 сгорел в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео ГУР МО

Кратко:

В РФ сожгли вертолет Ми-24

Инцидент произошел на аэродроме "Клин-5"

В Московской области страны-агрессора РФ сожгли штурмовой вертолет Ми-24. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5". Об этом сообщили в Главном управлении Минобороны Украины.

Сгоревший вражеский вертолет входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

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Смотрите видео - В РФ сожгли вертолет Ми-24:

Справка. Вертолет Ми-24 — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — "Крокодил".

Стал первым советским и вторым в мире специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.

На 2021 год этот вертолёт является вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после AH-64 Apache.

Как сообщал Главред, 6 августа воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ. Это уникальная операция, поскольку подбить российский вертолет Ми-28 удалось с помощью FPV-дрона. На опубликованном видео было четко видно, как дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

17 сентября в России в Амурской области пропал вертолет Rсobinson R66. Как впоследствии стало известно, он разбился. Все три человека, которые находились на борту, погибли.

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