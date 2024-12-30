Будет "трясти": мощнейшая магнитная буря накроет Украину на Новый год

Мощность магнитной бури 31 декабря может достигать 7-ми баллов.

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Мощнейшая магнитная буря накроет Украину на Новый год / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Вы узнаете:

Когда будет пик следующей магнитной бури

Как магнитная буря влияет на человека

Утром 29 декабря на солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка класса X. В связи с этим в ночь с 31 декабря на 1 января на Земле ожидается магнитная буря, сообщает meteoagent.

В целом рост солнечной активности наблюдается около недели. За это время количество вспышек увеличилось двукратно, но только 29 декабря был зарегистрирован выброс наивысшего балла.

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Мощность магнитной бури 31 декабря может достигать 7-ми баллов.

Магнитная буря 31 декабря / Фото: скриншот

Как предупреждают учёные в это время люди могут испытывать головные боли, слабость, перепады артериального давления и резкие смены настроения.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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