'Спасибо за независимость Украины': Сырский поздравил бойцов ВСУ с Новым годом

Сырский отметил силу украинцев - героического народа, которым можно только гордиться.

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Сырский поздравил ВСУ с Новым годом / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

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Сирский поздравил защитников и защитниц с Новым годом

Главнокомандующий ВСУ отметил силу украинцев

Во вторник, 31 декабря, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских защитников с Новым годом. Обращение Сырский опубликовал в Telegram-канале.

Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы.

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"Спасибо за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе", - написал Сырский.

Главнокомандующий отметил, что завершается уже 11-й год российской агрессии против Украины.

Он отметил силу украинцев - героического народа, которым можно только гордиться.

"В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, - на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, которые выполняют боевые задачи на Курщине: ребята, спасибо вам! Спасибо каждому и каждой, кто сражается на самых жестоких направлениях в Донецкой области, всем, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и завоевывает для Украины жизнь", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, в этом году Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем в любой из предыдущих лет войны.

"Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость. И завоевать для себя честный мир. То, чего Украина точно заслуживает. Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждого и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины. Склоняю голову, почитая каждого воина, каждого павшего героя. Война диктует свои непростые реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Должны побеждать. Должны сохранить Украину и независимость. Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели", - говорится в поздравлении Сырского.

Главнокомандующий желает всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и скорой встречи - у себя дома, с победой и в мире.

Заявления Александра Сырского - последние новости

Александр Сырский сообщил, как изменилась ситуация в армии и на фронте в течение 2024 года. По его словам, ВСУ сдерживают численно превосходящего противника и сохраняют контроль над стратегически важными участками, удерживают контроль над западной частью Черного моря и сокращают военный и промышленный потенциал страны-агрессора России.

Как писал Главред, РФ постоянно увеличивает численность группировки войск. Сырский сообщал, что только за последний год численность российского войска на территории Украины выросла на 100 тысяч оккупантов.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ информировал, что Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений на фронте.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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