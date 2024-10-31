Закончить "ничьей": Лукашенко оконфузился заявлением о переговорах между Украиной и РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси заговорил о "сдвиге в позициях" западных партнеров Украины в вопросе урегулирования войны.

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Лукашенко пытается продвигать российские нарративы об окончании войны / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скриншот

Что сказал Лукашенко:

Запад якобы готов согласиться на "ничью" в войне в Украине

Мирные переговоры сейчас зависят от Зеленского

ВСУ якобы выступают за окончание войны, потому что не смогут победить

Соратник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выдал чушь о возможных вариантах окончания войны в Украине. Об этом сообщают белорусские СМИ.

На ІІ Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности он заявил, якобы его последние контакты с представителями западных стран свидетельствуют о готовности согласиться на вариант "ничьи" в войне в Украине, если начать договариваться прямо сейчас.

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Лукашенко считает, что на сегодняшний день потенциальные мирные переговоры зависят от одного игрока - Владимира Зеленского, чьи амбиции "препятствуют процессу", несмотря на то, что война происходит на территории его страны.

Самопровозглашенному президенту Беларуси также привиделось, что военные в Украине стремятся к завершению этого конфликта, ведь "на поле боя Украина не победит и это уже понятно и самим украинцам, и Западу".

Лукашенко также предложил "гениальный" выход из ситуации в виде мирных переговоров без предварительных условий. Якобы, как основу для них можно использовать документ, подготовленный ранее в Стамбуле.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Заявления Лукашенко относительно войны в Украине

Напомним, Главред писал, что Александр Лукашенко уже "попросился" на так называемые переговоры Украины и России. Он боится, что если процесс будет происходить без Минска, белорусский режим лишится своих территорий.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси назвал "чушью" сообщения о том, что Северная Корея отправила свои войска для участия в боевых действиях на стороне России в Украине, и заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не пошел бы на такой шаг.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ранее Александр Лукашенко утверждал, что Россия может вытащить с военных складов свое "самое опасное оружие", если войска НАТО появятся в Украине.

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