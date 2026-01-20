"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

Основные тезисы:
- Дроны-перехватчики не способны остановить массовые атаки "Шахедов"
- Легкомоторная авиация эффективнее охотится на медленные БПЛА, чем F‑16
- Малая ПВО должна развиваться как ключевой элемент обороны
Назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами с фокусом на малую ПВО и перехват дронов является своевременным и стратегически правильным шагом. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.
Дроны-перехватчики не решают проблему полностью
По словам Гетьмана, перехватывающие БПЛА — важный элемент обороны, но они не способны самостоятельно остановить массированные атаки "Шахедов". Если противник запускает сотни или тысячи дронов одновременно, требуется огромное количество операторов и техники.
Он подчеркнул, что против каждого типа воздушной угрозы должен применяться свой инструмент, а малая ПВО должна развиваться параллельно с другими средствами обороны.
Легкомоторная авиация показывает неожиданную эффективность
Гетман обратил внимание на то, что в борьбе с "Шахедами" хорошо проявили себя легкие самолеты и вертолеты. В отличие от истребителей, таких как F-16, они имеют значительно лучшие возможности для маневрирования на малых скоростях.
Эксперт привел расчеты:
- пилот F-16 имеет только 0,8 секунды, чтобы отреагировать на "Шахед" на догоняющем курсе;
- на встречном или боковом — 0,2 секунды, что равно пределу человеческой мышечной реакции.
Именно поэтому, по его словам, даже простые спортивные или легкомоторные самолеты могут быть более эффективными в перехвате медленных ударных БПЛА.
Комплексный подход — единственный путь
Гетман подчеркнул, что успешное противодействие российским дронам требует сочетания различных средств: от малой ПВО и перехватчиков до авиации и классических систем ПВО. Только такая многоуровневая модель способна обеспечить надежную защиту украинского неба.
Новая тактика ударов РФ по Украине — мнение эксперта
Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан подчеркнул в эфире телеканала Киев24, что Россия изменила подход к проведению воздушных атак.
"Оккупанты все чаще применяют беспилотники на сверхмалых высотах. Такая тактика значительно затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны и одновременно повышает риски для гражданского населения. Дроны становятся менее заметными для радаров, но более опасными для мирных жителей", - отметил эксперт.
По словам Хазана, это свидетельствует об адаптации противника к украинским системам ПВО и изменении стратегии поражения, что делает вопрос защиты населения особенно актуальным.
Модернизация российских дронов — новости по теме
Ранее Главред рассказывал, что россияне совершенствуют "Шахеды", устанавливая на них ПЗРК, тем самым увеличивая боевую часть на беспилотниках до 90 кг. В ответ украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага.
Также армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.
Напомним, что украинские разведчики раскрыли секреты российского БПЛА типа "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Как говорится в сообщении ГУР, этот беспилотник является аналогом иранского реактивного дрона Shahed-238.
О персоне: Алексей Гетьман
Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.
