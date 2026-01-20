"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

По каждой воздушной цели существуют различные средства противовоздушной обороны.

Перехватчики не могут решить проблему Шахедов

Основные тезисы:

Дроны-перехватчики не способны остановить массовые атаки "Шахедов"

Легкомоторная авиация эффективнее охотится на медленные БПЛА, чем F‑16

Малая ПВО должна развиваться как ключевой элемент обороны

Назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами с фокусом на малую ПВО и перехват дронов является своевременным и стратегически правильным шагом. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Дроны-перехватчики не решают проблему полностью

По словам Гетьмана, перехватывающие БПЛА — важный элемент обороны, но они не способны самостоятельно остановить массированные атаки "Шахедов". Если противник запускает сотни или тысячи дронов одновременно, требуется огромное количество операторов и техники.

Он подчеркнул, что против каждого типа воздушной угрозы должен применяться свой инструмент, а малая ПВО должна развиваться параллельно с другими средствами обороны.

Легкомоторная авиация показывает неожиданную эффективность

Гетман обратил внимание на то, что в борьбе с "Шахедами" хорошо проявили себя легкие самолеты и вертолеты. В отличие от истребителей, таких как F-16, они имеют значительно лучшие возможности для маневрирования на малых скоростях.

Эксперт привел расчеты:

пилот F-16 имеет только 0,8 секунды, чтобы отреагировать на "Шахед" на догоняющем курсе;

на встречном или боковом — 0,2 секунды, что равно пределу человеческой мышечной реакции.

Именно поэтому, по его словам, даже простые спортивные или легкомоторные самолеты могут быть более эффективными в перехвате медленных ударных БПЛА.

Комплексный подход — единственный путь

Гетман подчеркнул, что успешное противодействие российским дронам требует сочетания различных средств: от малой ПВО и перехватчиков до авиации и классических систем ПВО. Только такая многоуровневая модель способна обеспечить надежную защиту украинского неба.

Новая тактика ударов РФ по Украине — мнение эксперта

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан подчеркнул в эфире телеканала Киев24, что Россия изменила подход к проведению воздушных атак.

"Оккупанты все чаще применяют беспилотники на сверхмалых высотах. Такая тактика значительно затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны и одновременно повышает риски для гражданского населения. Дроны становятся менее заметными для радаров, но более опасными для мирных жителей", - отметил эксперт.

По словам Хазана, это свидетельствует об адаптации противника к украинским системам ПВО и изменении стратегии поражения, что делает вопрос защиты населения особенно актуальным.

Модернизация российских дронов — новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что россияне совершенствуют "Шахеды", устанавливая на них ПЗРК, тем самым увеличивая боевую часть на беспилотниках до 90 кг. В ответ украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага.

Также армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Напомним, что украинские разведчики раскрыли секреты российского БПЛА типа "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Как говорится в сообщении ГУР, этот беспилотник является аналогом иранского реактивного дрона Shahed-238.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

