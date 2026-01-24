Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения в девяти областях Украины.

Аварийные отключения в Украине/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

В девяти областях Украины введено ГАО

В Тернопольской области увеличен объем отключений

Причина - острый дефицит мощности в результате повреждений энергосистемы

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Под ограничения попали Одесская, Днепропетровская, Черновицкая, Сумская, Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Житомирская области. Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго.

Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Из-за этого предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили ранее в Укрэнерго.

Одесская и Днепропетровская области

В ДТЭК сообщили, что по команде Укрэнерго в Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения. Графики плановых отключений не действуют.

Черновицкая область

В Черновицкой области около 13:06 начались экстренные отключения.

"По команде диспетчеров Укрэнерго по всей Украине экстренно введено превентивное обесточивание энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", - говорится в сообщении Черновцыоблэнерго.

Харьковская область

В Харькове и области также введены графики аварийных отключений. По данным Харьковоблэнерго, одновременно продолжают действовать и почасовые ограничения. Энергетики просят жителей области набраться терпения и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения.

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго сообщили, что в области применены ГАО. По команде от НЭК "Укрэнерго" в Полтавской области действуют графики аварийных отключений в объеме 1-5 очередей.

Кроме этого, в области действуют и графики почасовых отключений электроэнергии. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области с 00:00 по 03:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей, с 03:00 до 14:00 введен ГПВ в объеме 4,5 очередей, а с 14:00 до 23:59 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

Сумская область

В Сумыоблэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме на территории области введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Очередь при ГАО отображается на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключения" по адресу или номеру лицевого счета.

Житомирская область

Житомироблэнерго получило команду от диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии. По данным облэнерго, они будут действовать до отдельного распоряжения.

"Предварительно обнародованные графики отключений пока не действуют. На период аварийных отключений, из соображений безопасности, отключайте чувствительные устройства из розеток, чтобы избежать повреждений от скачков напряжения. Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", - подчеркнули в Житомироблэнерго.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Черкасская область

В Черкасской области ГАВ применены с 9:11 утра из-за критического дефицита мощности. Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 24 января с 9:11 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ) по команде НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении Черкассыоблэнерго.

Винницкая область

В АО "Винницаоблэнерго" сообщили, что для потребителей области введены графики аварийных отключений. Причиной более жестких ограничений в регионе является острый дефицит мощности в результате повреждений от российских обстрелов и роста потребления.

"Друзья, ГАО применяется в случае возникновения острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией, сложившейся при внезапном нарушении режима работы электростанций Украины или недопустимой перегрузке оборудования", - подчеркнули энергетики.

Тернопольская область

В Тернопольской области по указанию Укрэнерго увеличено количество очередей, подлежащих отключению. Тернопольоблэнерго сообщило, что график в течение суток может меняться, поэтому жителей области просят следить за обновлениями на официальном сайте.

Посмотреть актуальный график почасовых отключений и узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно на официальном сайте облэнерго в разделе "График почасовых отключений".

Когда отключения могут отменить - прогноз эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для Телеграфа предположил, что полная отмена почасовых графиков отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года. Он отметил, что это - самый пессимистичный сценарий.

По его словам, даже с наступлением тепла потребление уменьшается и ситуация немного облегчается, но графики отключений могут оставаться еще несколько лет. Харченко добавил, что если не будет атак на энергосистему, ситуация станет более прогнозируемой.

Ракетный удар по Украине 24 января - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами. Под прицелом оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы.

По данным руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, враг пытался поразить энергообъекты и "энергетически отрезать" столицу. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях в пяти районах.

Россия для атаки на Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области использовала 21 ракету и 370 дронов. В Харькове повреждены роддом, общежитие для переселенцев, медицинский колледж и жилые дома, есть десятки раненых, среди них ребенок, и один погибший человек.

Чернигов также подвергся массированному обстрелу. В городе повреждена критическая инфраструктура. Почти весь город остался без света, критические объекты, водоканал и котельные работают от альтернативных источников.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

