Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

Руслана Заклинская
24 января 2026, 14:00обновлено 24 января, 14:43
208
Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения в девяти областях Украины.
Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет
Аварийные отключения в Украине/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

  • В девяти областях Украины введено ГАО
  • В Тернопольской области увеличен объем отключений
  • Причина - острый дефицит мощности в результате повреждений энергосистемы

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Под ограничения попали Одесская, Днепропетровская, Черновицкая, Сумская, Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Житомирская области. Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго.

Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Из-за этого предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.

видео дня

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили ранее в Укрэнерго.

Одесская и Днепропетровская области

В ДТЭК сообщили, что по команде Укрэнерго в Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения. Графики плановых отключений не действуют.

Черновицкая область

В Черновицкой области около 13:06 начались экстренные отключения.

"По команде диспетчеров Укрэнерго по всей Украине экстренно введено превентивное обесточивание энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", - говорится в сообщении Черновцыоблэнерго.

Харьковская область

В Харькове и области также введены графики аварийных отключений. По данным Харьковоблэнерго, одновременно продолжают действовать и почасовые ограничения. Энергетики просят жителей области набраться терпения и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения.

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго сообщили, что в области применены ГАО. По команде от НЭК "Укрэнерго" в Полтавской области действуют графики аварийных отключений в объеме 1-5 очередей.

Кроме этого, в области действуют и графики почасовых отключений электроэнергии. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области с 00:00 по 03:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей, с 03:00 до 14:00 введен ГПВ в объеме 4,5 очередей, а с 14:00 до 23:59 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

Сумская область

В Сумыоблэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме на территории области введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Очередь при ГАО отображается на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключения" по адресу или номеру лицевого счета.

Житомирская область

Житомироблэнерго получило команду от диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии. По данным облэнерго, они будут действовать до отдельного распоряжения.

"Предварительно обнародованные графики отключений пока не действуют. На период аварийных отключений, из соображений безопасности, отключайте чувствительные устройства из розеток, чтобы избежать повреждений от скачков напряжения. Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", - подчеркнули в Житомироблэнерго.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Черкасская область

В Черкасской области ГАВ применены с 9:11 утра из-за критического дефицита мощности. Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 24 января с 9:11 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ) по команде НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении Черкассыоблэнерго.

Винницкая область

В АО "Винницаоблэнерго" сообщили, что для потребителей области введены графики аварийных отключений. Причиной более жестких ограничений в регионе является острый дефицит мощности в результате повреждений от российских обстрелов и роста потребления.

"Друзья, ГАО применяется в случае возникновения острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией, сложившейся при внезапном нарушении режима работы электростанций Украины или недопустимой перегрузке оборудования", - подчеркнули энергетики.

Тернопольская область

В Тернопольской области по указанию Укрэнерго увеличено количество очередей, подлежащих отключению. Тернопольоблэнерго сообщило, что график в течение суток может меняться, поэтому жителей области просят следить за обновлениями на официальном сайте.

Посмотреть актуальный график почасовых отключений и узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно на официальном сайте облэнерго в разделе "График почасовых отключений".

Когда отключения могут отменить - прогноз эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для Телеграфа предположил, что полная отмена почасовых графиков отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года. Он отметил, что это - самый пессимистичный сценарий.

По его словам, даже с наступлением тепла потребление уменьшается и ситуация немного облегчается, но графики отключений могут оставаться еще несколько лет. Харченко добавил, что если не будет атак на энергосистему, ситуация станет более прогнозируемой.

Ракетный удар по Украине 24 января - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами. Под прицелом оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы.

По данным руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, враг пытался поразить энергообъекты и "энергетически отрезать" столицу. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях в пяти районах.

Россия для атаки на Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области использовала 21 ракету и 370 дронов. В Харькове повреждены роддом, общежитие для переселенцев, медицинский колледж и жилые дома, есть десятки раненых, среди них ребенок, и один погибший человек.

Чернигов также подвергся массированному обстрелу. В городе повреждена критическая инфраструктура. Почти весь город остался без света, критические объекты, водоканал и котельные работают от альтернативных источников.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    свет новости Украины отключения света электроэнергия
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

    В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

    15:11Война
    Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

    Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

    14:00Украина
    "Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

    "Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

    13:10Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

    Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

    Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

    Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

    Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

    Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

    Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

    Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

    Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

    Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

    Последние новости

    15:11

    В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

    15:04

    Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

    14:49

    Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессииФото

    14:26

    Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

    14:11

    Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

    Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
    14:00

    Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

    13:29

    Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

    13:10

    "Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

    13:06

    В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

    Реклама
    11:58

    Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

    11:52

    Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

    11:51

    Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

    11:26

    Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

    11:23

    Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

    11:22

    Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

    11:03

    Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

    10:37

    Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

    10:24

    Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

    09:19

    Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

    09:03

    Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

    Реклама
    08:58

    Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

    08:21

    Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

    08:10

    Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

    07:44

    РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

    06:10

    Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

    06:02

    Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

    05:27

    Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

    04:40

    Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

    04:00

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

    03:30

    Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

    02:22

    Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

    01:29

    Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

    01:22

    До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

    01:17

    В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

    00:52

    Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

    00:22

    Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

    00:06

    Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

    23 января, пятница
    22:47

    Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

    22:42

    Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

    22:30

    Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

    Реклама
    21:57

    До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

    21:45

    "Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

    21:19

    РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

    20:54

    Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

    20:50

    Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

    20:16

    "Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

    20:16

    Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

    20:13

    Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

    19:56

    Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

    19:48

    Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
    Новости шоу бизнеса
    Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
    Регионы
    Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять