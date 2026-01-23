Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-24-yanvarya-kak-budut-deystvovat-grafiki-v-subbotu-10734896.html Ссылка скопирована

График отключения света на 24 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 24 января

Ограничения будут применяться во всех регионах

В субботу, 24 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

видео дня

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.

Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.

Отключение света в Украине - последние новости

Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины были вынужденно применены аварийные отключения. В "Укрэнерго" объясняют, что уцелевшее оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений - энергоблоки несут колоссальную перегрузку.

Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред