Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Главное:
- В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит
- Укрэнерго вводит графики отключения света на 24 января
- Ограничения будут применяться во всех регионах
В субботу, 24 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.
Свет будут отключать во всех регионах. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта
Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.
Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.
Отключение света в Украине - последние новости
Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины были вынужденно применены аварийные отключения. В "Укрэнерго" объясняют, что уцелевшее оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений - энергоблоки несут колоссальную перегрузку.
Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
