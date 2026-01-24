До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

Суббота для жителей Львовской области пройдет в условиях значительных ограничений энергопотребления.

Отключение света на Львовщине 24 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В субботу, 24 января, на Львовщине будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать до четырех раз в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

По информации облэнерго, жители Львова и области могут оставаться без света до 13,5 часов в сутки. Отключения будут происходить три-четыре раза в течение суток.

Причиной ограничений является дефицит мощности в энергосистеме. Энергетики призывают жителей экономно использовать электроэнергию и, по возможности, не включать одновременно мощные приборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

График отключений на 24 января

Группа 1

1.1 - электроэнергии нет с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

1.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Группа 2

2.1 - электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 22:00.

2.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Группа 3

3.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30.

3.2 - электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30.

Группа 4

4.1 - электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30.

4.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Группа 5

5.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00.

5.2 - электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30.

Группа 6

6.1 - электроэнергии нет с 04:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30.

6.2 - электроэнергии нет с 06:00 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00.

Графики отключений на Львовщине 24 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости во Львове

На Львовщине сейчас работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленных. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта несокрушимости можно через приложение "Дія". Для этого необходимо авторизоваться, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Несокрушимость". На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис доступен как онлайн, так и офлайн.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 24 января, в Украине будут вводить графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах. Такую команду дало Укрэнерго.

Также утром 23 января из-за повреждения электростанций и подстанций в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Уцелевшее оборудование работает на пределе мощности, поэтому диспетчеры вынуждены были применить экстренные меры.

Графики плановых отключений не действовали в Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Киевской областях.

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

