Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

Марина Иваненко
23 ноября 2025, 16:54
66
Униатские метрики из Подолья открыли неожиданную правду о забытых шляхетских корнях украинской семьи. Одно венчание столетней давности перевернуло всю родословную.
Браки в Украине
Браки в Украине / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Действительно ли украинцы рано женились
  • Разрешалось ли брать второй брак

Архивные метрические книги и церковные записи - это

Об источнике: Канал "Хроники генеалога"

Канал "Хроники генеалога (CHG)" является популярным украинским YouTube-ресурсом, сфокусированным на генеалогии, истории и родословии. Его основная цель - популяризировать исследования родословной, изучать происхождение украинских фамилий, а также раскрывать малоизвестные исторические и культурные факты. Контент охватывает советы по работе с архивами, анализ благородных родов и древних верований, например поверья о днях недели. Канал поддерживается Центром изучения генеалогии "Пращур", предлагая зрителям качественные и подробные материалы. Ведущий Ярослав Сумишин активно привлекает аудиторию к изучению их личного прошлого и исторического наследия.

видео дня

"Историческое наследие" - бесценный источник информации, который позволяет окунуться в жизнь наших предков, раскрыть забытые семейные тайны и воссоздать картину общественной жизни прошлых веков. Каждая запись о рождении, браке или смерти может скрывать неожиданные открытия, которые полностью меняют представление о происхождении рода. Для исследователей истории и генеалогии это не просто сухие документы, а настоящий ключ к пониманию социальных закономерностей, культурных традиций и экономических реалий, с которыми сталкивались люди столетия назад. Подробнее об этом расскажет Главред.

История находки: шляхетские корни, спрятанные в униатских метриках

На канале "Хроники генеалога" исследователь рассказывает собственную историю о том, как во время работы с униатскими метриками на Подолье он обнаружил запись о браке своего далекого предка. На первый взгляд это было обычное венчание, однако детали оказались неожиданными.

Запись свидетельствовала, что невеста была родственницей дьяка - уважаемого, но простого должностного лица. Впоследствии исследователю удалось установить, что этот дьяк, Аксентий Совинский, на самом деле происходил из шляхетского рода. Это стало настоящим открытием и сенсацией, поскольку ранее считалось, что эта ветвь родословной имеет сугубо крестьянское происхождение.

Причина декласации. Вероятно, семья Совинских потеряла благородный статус из-за экономических трудностей и переселения. Чтобы выжить, потомки шляхты часто выбирали духовную стезю (становились дьяками) или занимались ремеслами.

Родственные связи. Найденный благородный род впоследствии тесно породнился с крестьянской семьей, когда сам дьяк женился на племяннице своего шурина, окончательно соединив два социальных слоя. Эта ветвь рода имеет связи с известными историческими деятелями, включая писателя, который стал первым переводчиком произведений Тараса Шевченко на польский язык.

Социальная картина XIX века в метрических книгах

Чтобы выйти за пределы только одной истории, исследователь проанализировал записи о венчании в одном типичном приходе Правобережья за два десятилетия. Результаты этого анализа раскрыли интересные социальные закономерности того времени.

В каком возрасте женились украинцы

Исследование развенчало стереотип об очень ранних браках. Средний возраст парней, которые впервые женились, составлял чуть больше двадцати лет. Девушки шли под венец, как правило, в начале взрослой жизни - ближе к двадцати годам.

Видео о том, действительно ли украинцы рано женились, можно посмотреть здесь:

Женились ли украинцы дважды

Статистика показала, что вдовцов было значительно больше, чем вдовцов. Средний возраст мужчин, которые женились второй или третий раз, составлял около сорока лет, а женщин - чуть больше тридцати. Это косвенно указывает на более высокую смертность среди женщин того времени, что приводило к большему количеству вдовцов. Существовали даже отдельные случаи браков среди пожилых людей.

Когда чаще всего гуляли свадьбы

Большинство свадеб происходило осенью - после сбора урожая и перед Рождественским постом. Второй пик приходился на январь и февраль.

Случались ли смешанные браки

Было зафиксировано крайне малое количество смешанных браков между католиками и православными. Такое редкое явление было прямым следствием указа российского императора, который обязывал родителей крестить детей исключительно в православной вере. Католическое духовенство, стремясь предотвратить потерю прихожан, активно убеждало верующих не вступать в союзы с православными.

Метрические книги оказались не только инструментом для восстановления родословной, но и уникальным источником социальной истории и демографии украинского села конца XIX века.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Украина интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:25Война
Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

19:03Война
До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Последние новости

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

Реклама
18:07

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

Реклама
16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

15:25

Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

15:23

Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желанийВидео

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

Реклама
12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять