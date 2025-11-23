С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

Видео с тем, как англичанин выбирал среди популярных украинских блюд лучшее, взорвало сеть.

https://glavred.info/culture/s-varenikami-ne-sravnitsya-anglichanin-vybral-lyubimoe-ukrainskoe-blyudo-10718156.html Ссылка скопирована

Иностранец рассказал, какое украинское блюдо нравится ему больше всего / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие блюда украинской кухни любит англичанин

Какое украинское блюдо самое вкусное для иностранца

Ни для кого не секрет, что для многих иностранцев украинская кухня становится настоящим открытием. После того, как они впервые пробуют вареники, пампушки, или другие известные традиционные блюда, они буквально влюбляются в украинскую кухню.

Не исключением стал и англичанин Люк, который вместе со своей украинской девушкой Валерией в TikTok опубликовал интересное видео, которое уже посмотрели более 260 тысяч пользователей, пишет Главред.

видео дня

Какое украинское блюдо самое вкусное для англичанина

В видео украинка Валерия ставила своего парня Люка перед выбором двух украинских блюд. Он постепенно выбирал одно блюдо, которое ему больше нравится. Так они определили самое вкусное украинское блюдо для англичанина.

Сначала между голубцами и сырниками Люк выбрал сырники. Далее они снова победили в противовес бограчу. Но следующими Валерия предложила парню котлеты с картофельным пюре и он сказал, что они вкуснее сырников.

Котлеты и пюре больше нравятся Люку и в противовес салу с хлебом и чесноком, и блинам. Но когда Валерия предложила вареники, англичанин снова изменил свое мнение и отдал предпочтение именно им.

После этого Люк должен был сделать еще один выбор: или вареники, или борщ. И для него вкуснее оказался последний. Борщ также ему больше нравится, чем медовик. Поэтому англичанин подытожил результаты такими словами:

"Мое любимое блюдо - это борщ!".

Смотрите видео о любимых украинских блюдах англичанина:

Больше новостей:

Об источнике: lukeandvaleriia lukeandvaleriia - TikTok-страница украинки Валерии и англичанина Люка, которые рассказывают о своей жизни и исследуют культурные различия стран.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред