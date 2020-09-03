Эксперт рассказал, как во времена СССР уничтожили украинскую кухню

Во времена Советского Союза уничтожили украинскую традиционную кухню, сказал Евгений Клопотенко / УНИАН

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сообщил, что власти СССР уничтожили украинскую и русскую традиционную кухню.

Выходцами из советского союза являются 90% блюд, которые украинцы считают своими, рассказал Клопотенко в интервью НВ.

Собеседник добавил, что вареники и борщ – украинские блюда, а все остальные – 100% советские.

"Каким образом повлияла на украинскую кухню советская власть? Прежде всего, это методом запрета продуктов, которые люди привыкли потреблять", – сказал эксперт.

По его словам, из-за дефицита продуктов начали появляться новые блюда, которые создавали на основе того, что было доступным.

Клопотенко подчеркнул, что для формирования "советского народа" нужно было дать гражданам СССР один язык, одну пищу и одну одежду.

"…Например, тот же винегрет – искусственно созданный салат, как оливье, шуба, мимоза и другие. Так же и холодец…", – поделился эксперт.

Ранее Евгений Клопотенко говорил, что хочет декоммунизировать отношение украинцев к еде. Также эксперт сказал, что украинцы имеют ряд вредных пищевых привычек – использование майонеза, зажарка и стремление топить все в жире и жарить.