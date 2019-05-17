Кулинарный эксперт озвучил вредные пищевые привычки украинцев

Эксперт считает праздничный стол украинцев эталоном вредной пищи / dailyhoro.ru

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко предостерег граждан Украины от ряда вредных пищевых предпочтений, которые характерны для большинства населения.

"Вредные привычки – это: майонез, зажарка, а также стремление топить все в жире и жарить. Это – беда", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Клопотенко, есть и ряд позитивных предпочтений украинцев, которые даже могут стать примером для наследования.

Читайте такжеДиетолог назвала привычки, которые мешают худеть"Плюсы – использование кваса при приготовлении блюд. Квас у нас недооценен. Квас, все наши квашенья и соленья – это наша суперсила. Но, к сожалению, мы ее редко используем. Нам просто нужно убрать жирные адские вещи и работать с теми продуктами, которые у нас есть (свекла, топинамбур и т.д.)", - констатировал он.

Эксперт добавил, что отечественные праздничные столы, как правило, являются показателем антипользы и в этой сфере есть над чем работать.

"На украинском новогоднем столе я еще не видел проявления хороших пищевых привычек украинцев, их там нет. Однако потенциал у нас большой", - сказал он.

Напомним, Клопотенко раскрыл тонкости мастерства приготовления мягкого и сочного шашлыка, который в теплое время года для украинцев является актуальным блюдом.