Кулинарный эксперт поделился секретом изумительно вкусного шашлыка

Эксперт полагает, что залог вкусного шашлыка - хорошее мясо / 1zoom.ru

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко раскрыл тонкости мастерства приготовления мягкого и сочного шашлыка, который в теплое время года для украинцев является актуальным блюдом.

Секреты приготовления маринада для мяса, который, как выяснилось, не так уж и обязателен в этом блюде, мастер рассказал во время чата в Главреде.

"Правда, что мясо нельзя солить. Потому что, если вы маринуете мясо больше пяти часов, то соль впитывает лишнюю влагу, и тогда мясо становится сухим.

Я считаю, что мясо вообще не надо мариновать. Нужно просто покупать качественное хорошее мясо и готовить так. Маринад все равно сгорает, пока вы готовите. Это – бутафория. Мясо становится вкусным из-за его собственного качества", - подчеркнул спикер.

Клопотенко поделился с читателями нюансами при выборе мяса для приготовления вкусного, сочного и ароматного шашлыка. Он полагает, что насыщенный вкус после прожарки имеет мясо с жирком.

"Я предпочитаю для шашлыка использовать ошеек, потому что он более жирный. Вообще, идеальное мясо – это вырезка, однако после приготовления вырезки, как шашлыка, она станет сухим. Если же в мясе есть немного жира, оно после приготовления будет более сочным. Самое хорошее мясо – мраморное", - добавил он.

Эксперт подытожил, что не стоит ломать голову над маринадами для шашлыка. Но если вы уж такой большой их поклонник, то можно банально использовать тот соус, с которым вы планировали подавать мясо к столу.

Напомним, во время чата в Главреде Клопотенко подчеркнул, что сырники, которые готовятся с добавлением сыра дорблю, намного нежнее обычных и "просто сводят с ума".