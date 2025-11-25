Укр
Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялись

Мария Николишин
25 ноября 2025, 09:02
91
Оказывается, эта фраза не является частью христианской традиции.
Фраза 'пусть земля будет пухом' имеет совсем другое значение: когда-то ее боялись
Что значит "пусть земля будет пухом"

Пожалуй, все украинцы знают фразу "пусть земля будет пухом". Ее используют в отношении покойных, чтобы выразить свою скорбь и надежду на то, что умерший попадет в Царство небесное. Но несмотря на добрые намерения эти слова имеют совсем другое значение.

Главред решил разобраться, что означает фраза "пусть земля будет пухом".

видео дня

Как появилась фраза "пусть земля будет пухом"

Священник УПЦ Владимир в своем видео рассказал, что фраза "пусть земля тебе будет пухом" имеет древнеримское происхождение и не является частью христианской традиции.

"Перед тем, как что-то говорить, нужно узнать историю выражения", - подчеркнул он.

Почему не стоит говорить "пусть земля будет пухом"

Священник отметил, что в древности эту популярную фразу использовали как проклятие.

"Полная фраза звучит: "Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости". Так желали врагам", - пояснил он.

Чем заменить фразу "пусть земля будет пухом"

Отец Владимир советует избегать использования языческих выражений на похоронах и вместо этого молиться за упокой души.

Во время прощания с умершим христиане должны молиться за упокой его души, произнося такие слова: "Царства Небесного" или "Покойся с миром".

Можно ли говорить "пусть земля будет пухом" - видео:

О персоне: священник Владимир

Священник Владимир - это священник Украинской православной церкви. Он снимает видео в TikTok и Instagram, в которых отвечает на различные вопросы людей. За ним следит более 200 тысяч пользователей.

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

