Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

Потеря новизны, стресс из-за организации и уменьшение социальной активности - именно эти факторы влияют на эмоции во взрослом возрасте.

https://glavred.info/culture/pochemu-v-detstve-eto-byl-prazdnik-a-vo-vzrosloy-zhizni-prosto-data-otvet-psihologov-10718816.html Ссылка скопирована

Почему не хочется праздновать День рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

видео дня

Почему с возрастом не хочется праздновать день рождения

Психологические причины и социальные факторы

Каждый из нас помнит, что в детстве День рождения казался очень важным и ожидаемым днем - он ассоциировался с вниманием, подарками и приятными эмоциями. С возрастом это ощущение постепенно ослабевает, и праздник часто воспринимается как обычная дата или даже как источник напряжения или грусти. Психологические изменения, которые происходят во время взросления, объясняют, почему отношение к этому дню меняется. Причины заключаются не только в новых жизненных обстоятельствах, но и в изменении нашего восприятия времени, ожиданий и социальных взаимодействий. Главредрасскажет подробнее.

Психологические причины снижения праздничного настроения

Изменения в отношении ко Дню рождения с возрастом связаны с особенностями психологического развития и социальными факторами.

Потеря новизны и влияние рутины

В детстве каждый год приносит заметные изменения - новые умения, новый опыт, новые этапы жизни. Поэтому День рождения воспринимался как важное событие. Во взрослой жизни большинство изменений происходит медленнее, а обыденность и обязанности делают годы похожими друг на друга. Кроме того, многие вещи, которые раньше ассоциировались с праздником, теперь доступны в любой момент, поэтому они теряют свою особенность.

Стресс от организации и ожиданий

Для взрослого День рождения часто связан с планированием - нужно организовать празднование, согласовать бюджет, решить вопросы с гостями. Это создает дополнительный стресс и снижает удовольствие от этого события. Также возникает социальное давление относительно того, что праздник должен выглядеть определенным образом, что часто формирует завышенные ожидания и приводит к разочарованию.

Осознание возраста и переосмысление времени

С годами День рождения начинает ассоциироваться с напоминанием о прошлом времени. Человек может анализировать свои успехи, цели и достижения, что порой вызывает напряжение или грусть. Если есть недовольство жизненными результатами или состоянием здоровья, праздник может восприниматься как нежелательное напоминание о старении.

Видео о том, почему с возрастом нам не хочется праздновать День рождения, можно посмотреть здесь:

Социальные факторы

Социальное окружение также существенно влияет на то, как меняется восприятие этого дня.

Уменьшение социального круга

В детстве и юности человек обычно имеет больше контактов - одноклассников, друзей, родственников. Во взрослой жизни круг общения сужается, поэтому и внимания в День рождения становится меньше. Это может создавать ощущение, что праздник становится менее значимым.

Смещение приоритетов и ответственности

У взрослых появляется больше обязанностей. Особенно это касается родителей, которые значительную часть внимания уделяют детям и их праздникам. В результате собственный День рождения может превратиться в обычный день, поскольку приоритеты смещаются на других.

Потеря ярких эмоций ко Дню рождения не всегда является негативной. Это может свидетельствовать о зрелости и стабильности. Человек может самостоятельно выбирать, как провести этот день - праздновать, посвятить его отдыху или собственным планам. Главная ценность может заключаться не в праздничных атрибутах, а в комфорте, общении с близкими и возможности уделить время себе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "PROкрастинация" Канал "PROкрастинация" - это украинский образовательный YouTube-проект, специализирующийся на темах психологии, саморазвития и повышения производительности. Основная миссия канала - помочь зрителям избавиться от вредной привычки прокрастинации, трансформировав ее в продуктивную деятельность. Контент включает видео, которые научно объясняют сложные явления, такие как механизмы любви, влияние гормонов и работу мозга. Канал использует привлекательный и понятный формат, чтобы сделать психологию и нейробиологию доступной широкой аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред