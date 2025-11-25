Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

Популярный советский одеколон имеет глубокие европейские корни. Откуда взялось название и почему его связывали с тремя ингредиентами.

Откуда взялся "Тройной" одеколон? / Коллаж: Главред, скриншоты

Откуда взялся "Тройной" одеколон

Из чего состоит "Тройной" одеколон "Тройной" одеколон

Одеколон "Тройной" - это не просто средство гигиены, а настоящий культовый символ СоветскогоСоюза, стоявший на полке практически в каждом доме. Его специфический аромат, доступная цена и высокое содержание спирта обеспечили ему непревзойденную популярность. Однако, вопреки распространенному мнению, этот парфюм был разработан вовсе не в СССР. А его название "Тройной" скрывает не количество ингредиентов, а секрет концентрации, уходящий к истокам европейской парфюмерной истории XVII века. Главред расскажет подробнее.

Создание "Кельнской воды"

История "Тройного" одеколона начинается задолго до советских времен - в немецком городе Кельн в 1694 году. Автором изобретения стал уроженец Италии Иоганн Мария Фарина. Именно он назвал свое творение "Кельнская вода", что на французском звучало как Eau de Cologne (одеколон).

Изначально это ароматное средство продавалось в аптеках как лекарственный эликсир. Считалось, что созданная на основе эфирных масел цитрусов, разведенных крепким спиртом, "Кельнская вода" обладает удивительными свойствами. Во время эпидемии оспы в Германии к каждому флакону прилагали инструкцию, которая обещала невероятный лечебный эффект: средство якобы помогало против яда, лечило желтуху, колики, обмороки, способствовало откашливанию, исцеляло от ожогов и даже придавало силу женщинам во время родов.

Любимый аромат европейских монархов

"Кельнская вода" быстро завоевала популярность среди европейской интеллигенции и монарших дворов. Большим ее ценителем был французский император Наполеон Бонапарт. В 1810 году он издал указ, обязывающий раскрыть рецепты всех лечебных средств. Чтобы сохранить секрет формулы, производители срочно объявили Кельнскую воду парфюмом, что спасло ее уникальный состав.

Прусский король Фридрих I подарил одеколон русской царице Екатерине II. Впоследствии ее внук, царь Александр I, регулярно заказывал этот аромат. Спрос постепенно рос, и одеколон начали производить массово на территории Российской империи уже во второй половине XIX века.

Видео о том, как создали "Тройной" одеколон, можно посмотреть здесь:

Как появился "Тройной" одеколон

В 1864 году французский парфюмер Генрих Брокар открыл в пригороде Москвы парфюмерную фабрику. Одним из основных продуктов предприятия стал именно одеколон, но уже под названием "Тройной". Популярное мнение, что название происходит от количества масел в составе, является ошибочным.

В состав "Тройного" входили эфирные масла апельсина, лимона, бергамота, лаванды, а также листья розмарина, мелиссы и корень ириса. Тайна названия заключается в концентрации ароматических веществ:

обычный одеколон (Кельнская вода) - 4-6% ароматических веществ;

- 4-6% ароматических веществ; современная туалетная вода (или "двойной" одеколон) - 7-12%;

- 7-12%; "Тройной" одеколон - 12-20%, то есть тройная доза по сравнению с оригинальной Кельнской водой.

Все, что имеет концентрацию выше 20%, уже относится к парфюмам.

После революции предприятие Брокара было национализировано и стало фабрикой "Новая Заря". Производство "Тройного" не только продолжилось, но и распространилось на многие другие фабрики из-за огромного спроса.

"Тройной" одеколон стал многофункциональным средством

Благодаря содержанию 60% этилового спирта "Тройной" одеколон использовали не только как парфюм. Он служил:

антисептиком в парикмахерских;

средством для обработки порезов и царапин в быту;

очистителем магнитофонных головок во времена кассетной техники.

Также он снискал печальную славу из-за того, что его нередко употребляли внутрь как дешевый заменитель алкоголя, особенно после введения сухого закона.

Таким образом, одеколон "Тройной" - это не просто парфюм, а символ целой эпохи. Его название отражает повышенную концентрацию ароматических веществ, а не количество ингредиентов. Пройдя путь от европейских аптек XVII века до советских квартир, "Тройной" стал частью культурной истории, сохранив свой мифический статус по сей день.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

