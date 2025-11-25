Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

Марина Иваненко
25 ноября 2025, 18:06
57
Популярный советский одеколон имеет глубокие европейские корни. Откуда взялось название и почему его связывали с тремя ингредиентами.
Откуда взялся
Откуда взялся "Тройной" одеколон? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда взялся "Тройной" одеколон
  • Из чего состоит "Тройной" одеколон "Тройной" одеколон

Одеколон "Тройной" - это не просто средство гигиены, а настоящий культовый символ СоветскогоСоюза, стоявший на полке практически в каждом доме. Его специфический аромат, доступная цена и высокое содержание спирта обеспечили ему непревзойденную популярность. Однако, вопреки распространенному мнению, этот парфюм был разработан вовсе не в СССР. А его название "Тройной" скрывает не количество ингредиентов, а секрет концентрации, уходящий к истокам европейской парфюмерной истории XVII века. Главред расскажет подробнее.

Создание "Кельнской воды"

История "Тройного" одеколона начинается задолго до советских времен - в немецком городе Кельн в 1694 году. Автором изобретения стал уроженец Италии Иоганн Мария Фарина. Именно он назвал свое творение "Кельнская вода", что на французском звучало как Eau de Cologne (одеколон).

видео дня

Изначально это ароматное средство продавалось в аптеках как лекарственный эликсир. Считалось, что созданная на основе эфирных масел цитрусов, разведенных крепким спиртом, "Кельнская вода" обладает удивительными свойствами. Во время эпидемии оспы в Германии к каждому флакону прилагали инструкцию, которая обещала невероятный лечебный эффект: средство якобы помогало против яда, лечило желтуху, колики, обмороки, способствовало откашливанию, исцеляло от ожогов и даже придавало силу женщинам во время родов.

Любимый аромат европейских монархов

"Кельнская вода" быстро завоевала популярность среди европейской интеллигенции и монарших дворов. Большим ее ценителем был французский император Наполеон Бонапарт. В 1810 году он издал указ, обязывающий раскрыть рецепты всех лечебных средств. Чтобы сохранить секрет формулы, производители срочно объявили Кельнскую воду парфюмом, что спасло ее уникальный состав.

Прусский король Фридрих I подарил одеколон русской царице Екатерине II. Впоследствии ее внук, царь Александр I, регулярно заказывал этот аромат. Спрос постепенно рос, и одеколон начали производить массово на территории Российской империи уже во второй половине XIX века.

Видео о том, как создали "Тройной" одеколон, можно посмотреть здесь:

Как появился "Тройной" одеколон

В 1864 году французский парфюмер Генрих Брокар открыл в пригороде Москвы парфюмерную фабрику. Одним из основных продуктов предприятия стал именно одеколон, но уже под названием "Тройной". Популярное мнение, что название происходит от количества масел в составе, является ошибочным.

В состав "Тройного" входили эфирные масла апельсина, лимона, бергамота, лаванды, а также листья розмарина, мелиссы и корень ириса. Тайна названия заключается в концентрации ароматических веществ:

  • обычный одеколон (Кельнская вода) - 4-6% ароматических веществ;
  • современная туалетная вода (или "двойной" одеколон) - 7-12%;
  • "Тройной" одеколон - 12-20%, то есть тройная доза по сравнению с оригинальной Кельнской водой.

Все, что имеет концентрацию выше 20%, уже относится к парфюмам.

После революции предприятие Брокара было национализировано и стало фабрикой "Новая Заря". Производство "Тройного" не только продолжилось, но и распространилось на многие другие фабрики из-за огромного спроса.

"Тройной" одеколон стал многофункциональным средством

Благодаря содержанию 60% этилового спирта "Тройной" одеколон использовали не только как парфюм. Он служил:

  • антисептиком в парикмахерских;
  • средством для обработки порезов и царапин в быту;
  • очистителем магнитофонных головок во времена кассетной техники.

Также он снискал печальную славу из-за того, что его нередко употребляли внутрь как дешевый заменитель алкоголя, особенно после введения сухого закона.

Таким образом, одеколон "Тройной" - это не просто парфюм, а символ целой эпохи. Его название отражает повышенную концентрацию ароматических веществ, а не количество ингредиентов. Пройдя путь от европейских аптек XVII века до советских квартир, "Тройной" стал частью культурной истории, сохранив свой мифический статус по сей день.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

парфюм Советский Союз интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60

17:34Война
Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:28Война
Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Последние новости

18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

Реклама
16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

15:49

Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026Видео

15:35

Опасность "вынести" счастье из дома: какие вещи никогда нельзя занимать

15:32

Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

15:30

Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

15:10

Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

Реклама
14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

13:23

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:13

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

13:00

Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

12:48

Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

Реклама
10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять