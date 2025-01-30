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Закуска из 3 секретных ингредиентов, которую обожали в СССР: быстрый рецепт за 5 минут

Мария Тупик
30 января 2025, 10:18
36
Шикарная закуска или невероятно вкусный салат из сладкого перца с секретом. Простой рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Очень вкусный салат из болгарского перца рецепт с секретом
Очень вкусный салат из болгарского перца рецепт с секретом / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарный и очень вкусный салат, который любили в СССР. Рецепт настолько простой, что стоять у плиты долго вам не нужно.

Всего 3 секретных ингредиента сделают ваш салат настолько вкусным, что гости будут просить добавку.

Салат из красного перца - простой рецепт

Вам понадобится:

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  • Болгарский перец красный - 3 шт
  • Брынза или сыр Фета - 250 гр
  • Соевый соус

Красный болгарский перец хорошо промыть, очистить от семян.

Нарезаем красный перец одинаковыми брусочками.

На хорошо разогретую сковороду влить немного масла и обжариваем сладкий перец на салат, добавить 2 столовых ложки соевого соуса.

Перец на салат готовить на сковороде 7-12 минут, помешивая.

Секретный и очень вкусный рецепт салата
Секретный и очень вкусный рецепт салата / depositphotos.com/ua

Готовый болгарский перец переложить в тарелку, немного дать остынуть.

В это время нарезать кубиками сыр Фета или Брынзу, переложить к перцу. Хорошо перемешать салат и подавать теплым к столу.

По желанию в салат можно добавить зубчик чеснока, укроп и петрушку, можно базилик.

Смотрите видео, как готовить секретный рецепт салата с болгарским перцем:

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diana_vronska_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok и Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_vronska_cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

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