Закуска из 3 секретных ингредиентов, которую обожали в СССР: быстрый рецепт за 5 минут

Шикарный и очень вкусный салат, который любили в СССР. Рецепт настолько простой, что стоять у плиты долго вам не нужно.
Всего 3 секретных ингредиента сделают ваш салат настолько вкусным, что гости будут просить добавку.
Салат из красного перца - простой рецепт
Вам понадобится:
- Болгарский перец красный - 3 шт
- Брынза или сыр Фета - 250 гр
- Соевый соус
Красный болгарский перец хорошо промыть, очистить от семян.
Нарезаем красный перец одинаковыми брусочками.
На хорошо разогретую сковороду влить немного масла и обжариваем сладкий перец на салат, добавить 2 столовых ложки соевого соуса.
Перец на салат готовить на сковороде 7-12 минут, помешивая.
Готовый болгарский перец переложить в тарелку, немного дать остынуть.
В это время нарезать кубиками сыр Фета или Брынзу, переложить к перцу. Хорошо перемешать салат и подавать теплым к столу.
По желанию в салат можно добавить зубчик чеснока, укроп и петрушку, можно базилик.
Смотрите видео, как готовить секретный рецепт салата с болгарским перцем:
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