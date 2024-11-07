"Сделаю, чтобы вас не было": Анна из группы Алиби рассказала про угрозы Цекало

Сестры Завальские какое-то время дружили с музыкальным продюсером, который превратился в агрессора, как только получил от них отказ.

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Анна Завальская рассказала, как Александр Цекало угрожал Алиби / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_alibi_sisters, kino-teatr.ru

О чем рассказала Анна Завальская:

В 2000-ых Цекало набивался к сестрам в друзья

Общение с продюсером закончилось скандалом, когда сестры Завальские отказали ему

В двухтысячных девичий поп-дуэт Алиби имел сумасшедший успех в Украине и за ее пределами. Сестры Анна и Ангелина Завальские под продюсированием своего отца покоряли лучшие концертные площадки.

Тогда на них обратил внимание музыкальный продюсер Александр Цекало - уроженец Киева, который в то время работал в стране-оккупанте и имел там большое влияние. Он стал набиваться к дуэту в друзья - приглашал на выступления и прочие проекты.

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"Мы общались, дружили, встречались на каких-то проектах. Он приглашал нас на "Песню года", он вел ее с Иваном Ургантом. Как-то он так горел нами. То есть он включил этого продюсера, и это при том, что папа очень корректно позволял это общение", - рассказала Анна Завальская в интервью для Алины Доротюк.

Однако маска добряка очень быстро слетела с Цекало, и он начал угрожать Алиби крахом карьеры. Это произошло после того, как артистки отказали ему в использовании песни "Исповедь" в сериале, который на тот момент снимал продюсер: он хотел песню Завальских, но в исполнении других артистов. Тогда отец певиц поставил ультиматум: либо песню в сериале поют Анна и Ангелина, либо песни не будет вообще. Это взбесило Цекало.

"Он работал над сериалом "Ландыш серебристый", что-то такое. И тогда у нас вышла песня "Сповідь", она была на русском языке, уже позже мы ее перевели на украинский. И он предложил взять этот трек как саундтрек к себе в фильм. И мы с сестрой отнеслись к этому неспокойно. Мы спросили: а кто будет петь? "Ну не вы, мы просто возьмем песню". И почему-то у нас было такое внутреннее решение, что этого не должно быть, было внутреннее бунтарство. У Цекало была такая эмоция: "А вы вообще понимаете, кому вы отказываете?" После того наши отношения разорвались, и он сказал: "Я сделаю все, чтобы вас не было в России". Мы сказали: "Ну, класс". А он говорит: "А что вам остается, гастролировать по всем трем городам Украины?". Нас это очень возмутило тогда. Мы поняли, что никто так не будет с нами разговаривать и никто не будет нам рассказывать, что нужно делать", - вспоминает Анна Завальская.

Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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