ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причины

Для безопасности украинцев нужны зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T, которые имеют возможности сбивать Х-22.

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22/ Facebook Машовец, скрин

Украинская противовоздушная оборона не может ничего поделать с российскими ракетами Х-22 – именно такая попала в жилую многоэтажку в Днепре и стала причиной гибели десятков людей. Хоть это и примитивная советская ракета, она имеет несколько характеристик, которые делают невозможным ее сбивание имеющимся сейчас в Украине оружием.

Самая первая характеристика, которая не дает ее сбить – это скорость. Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Ее скорость достигает 4,5 махов. Напомню, что 5 махов – это барьер гиперзвукового оружия. То есть она почти приближается к такому оружию по скорости", – отмечает эксперт.

Вторая причина – высота, на которой она летит. Она может двигаться на высоте от 12 до 20 километров.

"Высокая скорость и высокие высоты – это параметры для задействования эшелона большого радиуса действия. NASAMS и IRIS-T не могут эту ракету ни догнать, ни перехватить на высоте, например, 20 километров. Это мог бы делать, например, советский С-300 в качестве эшелона большого радиуса действия, который есть у нас на вооружении. Но есть одно "но" – характеристик ракет С-300 тоже недостаточно для перехвата ракет на таких скоростях", – объясняет Коваленко.

Может быть разве что уникальный случай, когда такую ракету удастся сбить в стартовом положении. Для этого ее должны запускать с самолета в зоне влияния украинской ПВО. Однако Россия так не делает, поэтому этот вариант тоже не удастся воплотить в жизнь, говорит эксперт. Поэтому фактически нет возможности перехватить ракету Х-22.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Однако такую возможность могут иметь ЗРК Patriot и SAMP-T. Некоторые модификации ракет этого комплекса имеют возможность перехватывать ракеты на скоростях до 5 махов и даже больше.

"То есть эти комплексы могут не только перехватывать такие ракеты, но и догонять их и уничтожать. Ну и, конечно, высоты в 20 километров им также доступны, потому что это как раз их характеристики. Итак, пока мы не получим этих комплексов, мы не будем иметь эффективной возможности для перехвата Х-22", – отметил эксперт.

Однако даже в случае получения таких комплексов нужно понимать, что они действуют лишь в ограниченном радиусе. Поэтому нужно как можно больше таких систем для защиты всей территории Украины, отмечает Коваленко.

Ранее эксперт Петр Черник рассказал, что российским оккупантам еще может хватить ракет на 4-5 массированных ударов по Украине. У страны-агрессора России есть возможности изготавливать ракеты по 40 штук в месяц, что представляет угрозу для Украины.

Ракетный удар РФ по Днепру

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.

По состоянию на 17 января ГСЧС Украины сообщило уже о 44 погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку, из них пятеро детей.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

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