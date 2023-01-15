"К сожалению, еще есть потенциал": эксперт сказал, на сколько волн ударов России еще хватит ракет

В РФ изготовляют по 40 ракет в месяц, но ядерный потенциал у страны-агрессора подорван.

У РФ еще достаточно ракет для ударов по Украине/ Telegram Синегубов, УНИАН, скрин

Российским оккупантам еще может хватить ракет на 4-5 массированных ударов по Украине.

У страны-агрессора России есть возможности изготавливать ракеты по 40 штук в месяц, что представляет угрозу для Украины. Об этом рассказал эксперт Петр Черник, пишет TSN.ua.

"К сожалению, противник еще имеет потенциал для больших ударов. На мой взгляд, 4-5 волн массированных ракетный ударов еще возможны. 40 ракет в месяц они могут производить. Это довольно много, хотя стратегически ядерный потенциал у них однозначно подорван", – отмечает эксперт.

По его словам, оккупанты преимущественно используют для атак на украинские территории ракеты С-300, а также иранские дроны-камикадзе.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ракетный удар по Киеву

Страна-агрессор РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. Были атакованы объекты критической инфраструктуры.Сообщалось, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Также мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию, после этого возник пожар на нежилом объекте.

Также во время ракетной атаки было попадание в жилую застройку в селе Копылов в Киевской области. Председатель Киевской ОВА сообщил, что было повреждено 18 частных домов, у них повреждены крыши и окна.

Напомним, утром в субботу, 14 января, на Киевщине прогремела серия взрывов. Их было слышно в Киеве со стороны нескольких населенных пунктов, расположенных вблизи. Местные жители слышали их около 6 часов утра. В ВСУ опровергли фейк, который начали разгонять российские пропагандисты, о якобы наступлении с севера. После этого глава Киевской ОВА сообщил, что утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было возгорание. Пострадавших не было.

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