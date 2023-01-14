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"Первые ракеты над Украиной": РФ нанесла новый массированный удар

14 января 2023, 14:53
Российские ракеты летят с Юга и Востока, также зафиксированы пуски ракет "Калибр".
Ракетный удар
РФ ударила по Украине крылатыми ракетами / pixabay.com, vpk.name

Новый ракетный удар по Украине нанесли российские оккупанты в субботу днем, 14 января.

Об этом сообщил глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким в Telegram.

"Первые ракеты над Украиной", - написал он.

Уточняется, что российские ракеты летят с Юга и Востока. Над Николаевской областью уже замечены минимум 2 ракеты.

'Первые ракеты над Украиной': РФ нанесла новый массированный удар

В Сети также сообщают о том, что зафиксированы пуски российских ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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