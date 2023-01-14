Зеленский хочет лично выступить в ООН в годовщину вторжения РФ – МИД

Генассамблея ООН проведет дебаты на высоком уровне относительно войны, также состоится министерское заседание Совета Безопасности.

Зеленский хочет посетить ООН в годовщину вторжения РФ/ Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский хочет накануне вторжения РФ лично посетить ООН и выступить на Генассамблее организации.

Но то, состоится ли визит, зависит от многих факторов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии Associated Press.

По ее словам, украинский президент хотел бы лично выступить перед представителями Организации Объединенных Наций. Однако осуществление этой поездки будет зависеть, в частности, и от того, какой будет ситуация на фронте.

"Наш президент хотел бы приехать, имеет желание, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такая, которая позволит ему приехать", – отмечает Джапарова.

Напомним, посол Украины в ООН Сергей Кислица ранее сообщил, что 23 февраля Генассамблея ООН проведет дебаты на высоком уровне относительно войны России против Украины. На следующий день, в годовщину вторжения РФ 24 февраля, состоится министерское заседание Совета Безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что для победы в войне над Россией Украине необходимы современные танки и артиллерия, а также усиление санкционного давления на РФ. Он также обратил внимание на необходимость создания международного трибунала по поводу преступлений и агрессии РФ.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина начала процесс проверки законности пребывания оккупанта РФ в Совете Безопасности ООН. Сделаны важные шаги для исключения Москвы из Организации. Страны либо поддерживают Киев по данному вопросу в публичной и непубличной риторике, либо изучают документы для выяснения всех обстоятельств. Преступный улей должен быть разрушен – украинцам следует присоединиться к кампании по исключению России из ООН, подчеркнул он.

Читайте также: