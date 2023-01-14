ВСУ контролируют западную часть Соледара – командир аэроразведки

Защитники Украины установили украинский флаг над частью города.

ВСУ контролируют западную часть Соледара/ Фото иллюстративное: 1 ОБрСПн имени Ивана Богуна, скрин

Украинские воины контролируют западную часть города Соледар в Бахмутском районе Донецкой области.

Над этой частью города развевается украинский флаг. Об этом сообщил командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птицы Мадьяра", опубликовав соответствующее видео в Telegram.

"Западная часть города Соледар. 14 января. 11:13", – комментирует он за кадром видео, показывая установленный флаг Украины.

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Ситуация в Соледаре

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону под Бахмутом и Соледаром, нанося российским оккупантам огромные потери. Он уверен, что россиянам не удастся достичь никакого перелома в войне.

13 января представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что сообщение российской стороны о якобы захвате оккупантами Соледара Донецкой области не соответствуют действительности.

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