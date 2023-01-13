В ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ о 'захвате' Соледара

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Соледаре продолжаются бои.

Сергей Череватый заявил, что в Соледаре продолжаются бои / Фото facebook.com/sergij cerevatij, 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцсети

Заявления российской стороны о том, что оккупанты захватили Соледар Донецкой области, не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал он.

Раскрывать детали спикер Восточной группировки войск ВСУ не стал из соображений безопасности.

Отметим, 12 января российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил со ссылкой на Минобороны России, что "вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий".

"Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмут, - ред.), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нём украинские войска, сообщили в Минобороны", - говорится в сообщении.

Ситуация в Соледаре

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

"Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет", - добавила Маляр.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

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