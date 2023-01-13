Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал "формулу победы" над РФ

Глава государства настаивает на необходимости принятия новых оборонных решений.

Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что для победы в войне над Россией Украине необходимы современные танки и артиллерия, а также усиление санкционного давления на РФ.

Он также обратил внимание на необходимость создания международного трибунала по поводу преступлений и агрессии РФ. Такие тезисы он озвучил в ходе выступления перед парламентом Литвы, которое транслировалось в Facebook Офиса президента.

Глава государства настаивает на необходимости принятия новых оборонных решений, которые дадут украинским военным возможность выбить оккупантов из Украины.

"Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - сказал он.

Зеленский также добавил, что суд над реваншистами РФ будет историческим наказанием и для всех, кто пытается сломить свободу Украины.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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