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"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – Маломуж

21 января 2023, 11:45
Украина имеет все возможности в кооперации с западными партнерами производить дальнобойные ракеты, уверен экс-глава СВР.
Украина, Россия, Маломуж
Украина может наносить удары по территории агрессора / УНИАН

Вопрос о предоставлении Украине Западом самолетов и дальнобойных ракет стоит на повестке дня, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Переговоры идут по ATACMS, которые бьют на 300 км и больше, и самолетам F-15 и F-16. Но это уже будет второй этап, в ближайшие месяцы мы это точно не получим. Это связано с тем, что США считают, что такие поставки могут быть расценены Россией как прямое вмешательство Запада и война между НАТО и РФ, а в таком случае Россия начнет агрессивно вести себя в отношении всего цивилизованного мира", — заявил он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что Украина на базе Южмаша имеет все возможности в кооперации с западными партнерами производить дальнобойные ракеты любого радиуса действия и мощности.

"Эти ракеты будут доставать не только до Энгельса, но и до Москвы, Санкт-Петербурга и Урала – никто нигде не спрячется. Это перспектива ближайших месяцев, потому что система производства уже разворачивается", — уверен он.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Экс-глава СВР также не исключил, что Украина может производить тысячи ударных беспилотников.

"Если мы поднимем армаду беспилотников с мощными зарядами, они пробьют любую систему ПВО и смогут накрыть любую мощную военную базу России, включая ядерную. Это открывает для нас хорошие перспективы. Тогда не придется просить ATACMS (хотя мы все равно будем вести переговоры по ним), а начнем производить собственные мощные ракеты", — добавил Маломуж.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что уже в 2023 году Украина может получить от западных партнеров танки и ракеты ATACMS дальнего радиуса действия.

"В следующем году да (могут быть поставки новых видов вооружений, — ред.). Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя", — пояснил глава МИД.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

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