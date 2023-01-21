Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"

Замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Медведев разразился оскорблениями в адрес Украины, Запада и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Медведев размечтался о якобы "победе" над Украиной / Фото УНИАН

Заместитель главы Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию абсурда. Он оскорбительно обвинил украинцев и Западную Европу в причастности к тем, кто воевал с Россией в 1812 и 1945 годах и назвал нападение на Украину, дескать, "отечественной войной".

В своем Telegram-канале он оскорбил Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и рассыпался в абсурдных обвинениях в адрес Украины и Западной Европы.

Кроме того, российский политик назвал нападение России на Украину, мол, "отечественной войной" и размечтался о, дескать, "победе" Киева над Москвой.

" Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", - хамски написал Медведев.

Заявления Медведева о войне России против Украины

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине".

В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard.

По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

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Угроза наступления России на Украину: