Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"

Заместитель главы Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию абсурда. Он оскорбительно обвинил украинцев и Западную Европу в причастности к тем, кто воевал с Россией в 1812 и 1945 годах и назвал нападение на Украину, дескать, "отечественной войной".
В своем Telegram-канале он оскорбил Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и рассыпался в абсурдных обвинениях в адрес Украины и Западной Европы.
Кроме того, российский политик назвал нападение России на Украину, мол, "отечественной войной" и размечтался о, дескать, "победе" Киева над Москвой.
" Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", - хамски написал Медведев.
Заявления Медведева о войне России против Украины
Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине".
В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.
"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard.
По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".
Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.
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