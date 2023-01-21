glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"

21 января 2023, 16:41
Замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Медведев разразился оскорблениями в адрес Украины, Запада и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Дмитрий Медведев
Медведев размечтался о якобы "победе" над Украиной / Фото УНИАН

Заместитель главы Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию абсурда. Он оскорбительно обвинил украинцев и Западную Европу в причастности к тем, кто воевал с Россией в 1812 и 1945 годах и назвал нападение на Украину, дескать, "отечественной войной".

В своем Telegram-канале он оскорбил Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и рассыпался в абсурдных обвинениях в адрес Украины и Западной Европы.

Кроме того, российский политик назвал нападение России на Украину, мол, "отечественной войной" и размечтался о, дескать, "победе" Киева над Москвой.

" Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", - хамски написал Медведев.

Заявления Медведева о войне России против Украины

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине".

В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard.

По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

Смотрите видео ТСН - Медведев претендует на роль Геббельса

Угроза наступления России на Украину:

Евросоюз Дмитрий Медведев война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:41

Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"

16:40

Иноагентов прибыло: ещё одна российская певица в списке

16:28

Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФВидео

16:17

Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с МонастырскимФотоВидео

15:42

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в СШАВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:42

Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИВидео

14:53

Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известноВидео

14:36

Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФВидео

14:22

"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбоФото

Реклама
14:15

Часто не могут сами принять решение: имена мужчин, которые ищут женщину, как их мамаВидео

13:56

ВСУ выбьют оккупантов из Крыма: американский генерал спрогнозировал срокиВидео

13:48

Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 годуВидео

13:31

РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал срокиВидео

13:24

"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"Видео

12:49

США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16Видео

12:48

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причиныВидео

12:37

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

12:01

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

11:45

"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – МаломужВидео

11:44

Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72Видео

Реклама
11:18

ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – ГайдайВидео

11:03

"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживойВидео

10:41

"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках ПутинаВидео

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантамВидео

10:00

С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

09:22

Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в СШАВидео

09:12

Венгерский исторический парадоксмнение

08:59

"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГВидео

08:39

Испугались не дронов: в ISW объяснили, зачем в Москве поставили комплексы ПВО на домахВидео

08:33

Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

08:30

Разгадка тайны оказалась неожиданной: зачем водители держат в машине содуВидео

08:06

ВСУ пошли вперед на Луганщине: оккупанты отступают у Сватово – ISWВидео

07:10

Как сэкономить на стиральном порошке: на это самодельное средство вы потратите лишь копейки

06:59

Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22мнение

06:58

Обнимайтесь целый день: поздравления с Днем объятий в стихах и картинках для ваших любимых

06:00

Когда День Соборности Украины 2023: дата и история праздника

Реклама
05:30

Женский гороскоп на неделю 23-29 января: Овнам – головокружительный успех, Рыбам – влиятельность

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Ракам - важная новость, Львам - изобилие, Девам - деньгиВидео

03:20

Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиентаВидео

03:00

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

02:30

Потепление будет недолгим: украинцев ошарашили ледяным прогнозом с лютой стужейВидео

01:30

"Что скрывает Даша Квиткова?": жена Никиты Добрынина решилась на признание на фоне слухов про разводВидео

00:51

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

20 января, пятница
23:50

"Споры в банке с пауками": в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

23:37

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбойВидео

23:20

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять