"Путин понимает, что назад дороги нет": в ГУР заявили, что Россия готовится к затяжной войне

Чтобы остановить войну, Украина должна победить агрессора РФ в войне и восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года, сказал Андрей Юсов.

Пока продолжается война, режим Путина способен держаться у власти в России - ГУР / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин готовит свое население к жизни в состоянии войны с Украиной. Он понимает, что назад дороги нет. Пока идет война, держится режим Путина – его окружение зарабатывает, отправляя своих граждан на убой. Украина и свободный мир намерены как можно скорее остановить войну победой Киева и возвращением всех оккупированных территорий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что для правящего в РФ режима затяжная война – это все события, которые длятся больше трех дней, за которые оккупанты хотели "взять Киев, свергнуть законное правительство и поднять российскую триколорную тряпку".

"Россия действительно сегодня публично уже созрела для того, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. Путин понимает, что назад дороги нет и, собственно, пока продолжается эта война, держится его режим и у его окружения есть возможность зарабатывать, отправляя на убой своих еще граждан", - объяснил Юсов.

Также он подчеркнул, что Украина и свободный мир ставят перед собой задачу скорейшим образом остановить войну. Для этого нужно добиться победы Украины с восстановлением территориальной целостности государства в границах 1991 года. Нужно привлечь к ответственности преступников и решить вопрос с выплатой репараций агрессором Россией. Само российское государство должно быть доведено до такого состояния, чтобы Москва больше не могла угрожать всему человечеству.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление.

Украина будет освобождать все свои территории, включая оккупированные Крым и Донбасс. Оккупант Россия должна потерпеть окончательное поражение в войне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что 2023-й станет годом наступления армии Украины.

По его словам, этому поспособствует военная помощь Запада, который предоставляет наступательное вооружение – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Российский историк Андрей Зубов считает, что война России против Украины может закончиться весной или летом. Все будет зависеть от того, как Запад будет поставлять оружие Киеву. Агрессора Москву по итогу ожидает капитуляция.

Смотрите видео ТСН - почему Россия размещает в Москве ПВО

Угроза наступления России на Украину: