Если международная коалиция параллельно с войноа не додавит режим Путина, то долгого мира не получится, говорит Геннадий Гудков.

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, закончится ли война с выходом ВСУ на границы 1991 года / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Если ВСУ выйдут на границы страны 1991 года, но международная коалиция параллельно не додавит режим Путина, то долгого мира не получится. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

Если говорить о выходе Украины на границы 1991 года, будет ли это означать окончание большой войны с Россией и дальнейший разговор о репарациях? Или же это будет периодом отложенной войны?

"Это (окончание войны - Главред) будет зависеть не от Украины, а от России и позиции международной коалиции. Если международная коалиция не додавит режим Путина, это будет не мир, а перемирие. Путин будет одержим жаждой реванша. Он будет понимать, что только закручивание гаек и превращение страны в осажденную крепость, выпускающую оружие в бешеных количествах и готовящуюся к новой войне, будет единственным способом сохранения власти. Я не уверен, что и в этом сценарии ему удастся ее удержать, но тем не менее такой шанс ему может представиться. Поэтому, конечно, война не закончится только подписанием мирного договора и деоккупацией территорий. Может, какая-то их часть останется за Путиным на период 2023 года и дальше будут политические переговоры. Ведь война состоит из двух этапов: военной победы Украины и победы всей коалиции над путинским режимом (не военной, но той, что приведет к краху его режима)", − сказал он.

Когда РФ может распасться – прогнозы экспертов

Ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Также Огрызко делал прогноз, что новый 2023 год будет достаточно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри страны ему могут начать искать замену.

В то же время экс-глава Луганской ВГА, экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука говорил, что большинство политиков на Западе панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате поражения России и распада ее на составные части. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс предоставления Украине военной помощи.

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