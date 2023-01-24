"Позорная война": Зеленский впервые высказался о повторной попытке наступления с Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Беларуси действительно не хотят нападать на украинцев.
По его словам, если нападение действительно случится - Украина будет бороться.
"Что касается российских войск, которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", – сказал он.
Президент заявил, что основной задачей украинцев является подготовка ко всем возможным вызовам. Он также обратился к партнерам с напоминанием, что Украине необходимо вооружение.
"Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции. Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет, если он (наступление - ред.) и будет гипотетически", - подчеркнул Зеленский.
Нападение на Беларусь
"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. И это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и, несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступила в эту совершенно позорную войну", - сказал Зеленский.
Угроза нападения России из Беларуси
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.
Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.
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