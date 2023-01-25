'Ни в коем случае': Шольц очертил 'красные линии' для дальнейшей военной поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц после решения о поставках Украине танков Leopard очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки нашей страны.
Как пишет Tagesschau, выступая в Бундестаге, Шольц исключил поставку Киеву боевых самолетов или развертывание наземных войск в Украине.
"Я очень рано дал понять, что речь не идет о боевых самолетах, и я повторяю то же самое здесь", - сказал немецкий канцлер.
Также он отметил, что "ни в коем случае" наземные войска не будут отправлены в Украину.
"Я сказал, что не будет прямого участия солдат НАТО в войне в Украине. До сих пор этого не было и не будет в будущем. И все могут на это полагаться", - сказал канцлер Германии.
Шольц подчеркнул, что это было сказано с самого начала, не только им, но и президентом США Джо Байденом. "И вместе эти слова должны, наверное, иметь большой вес", - сказал он.
Кроме того, канцлер Германии высказался против возможного введения беспилотной зоны над Украиной: "Мы этого делать не будем. И относительно этого ничего не изменилось и не изменится".
Танки Leopard 2 для Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.
По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.
Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard 2 Украина должна получить примерно через 3 месяца. Отправят два батальона боевых машин - первые 14 Leopard 2A6 должны подготовить достаточно быстро. Также Борис Писториус подчеркнул, что обучение солдат ВСУ управлению танками Leopard 2 начнется "очень скоро".
Ранее стало известно, что у Байдена могут рассмотреть возможность отправить Украине около 30 танков Abrams. По информации журналистов, Пентагон никогда не отказывался от изучения вопроса об оказании такой помощи.
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