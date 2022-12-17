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"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктатору

17 декабря 2022, 13:55
Канцлер Германии заявил, что так дальше продолжаться не может, и Путин должен вывести свои войска из Украины.
Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц призвал российского диктатора Путина вывести свои войска из Украины и завершить войну/ скрин, сайт Кремля

Россия должна прекратить свою агрессивную войну, а Украина – защитить свою целостность. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Шольц отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен остановить эту войну и вывести свои войска с территории Украины.

Но для этого, по словам канцлера ФРГ, нужно садиться за стол переговоров.

"Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным о прекращении захватнической войны против Украины", – цитирует издание Шольца.

При этом немецкий канцлер отмечает, что переговоры могут состояться "по телефону, по видеосвязи или за длинным столом". Но так, как сейчас, продолжаться дальше не может.

"Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: "Путин, закончи эту войну", – заявил Шольц.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести серьезные переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кремль не настроен на серьезный диалог с Украиной, вместо этого оккупанты затягивают войну и воюют на истощение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры со страной-оккупантом РФ, которая считает нужным смотреть на мир исключительно сквозь призму собственного мировоззрения. Россией правит нацистский режим, а с Владимиром Путиным не о чем говорить. Киев заинтересован в возвращении всех территорий, которые оккупировала Москва.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Олаф Шольц
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